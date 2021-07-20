«لكزس» تستعد لإطلاق الجيل الجديد «RX 350L» و«RX 450hL» لعام 2022

أعلنت شركة «لكزس»، أنَّها ستعرض «لكزس RX 350L» و«RX 450hL» لعام 2022 بألوانًا خارجية جديدة، مع خيار إضافة مصابيح الضباب كخيار مستقل مع الاستمرار في تقديم شاشة عرض الوسائط المتعددة الأولى التي تعمل باللمس للسائقين.

من الداخل والخارج، ستستمر طرازات RXL في إبراز الفخامة الحديثة، تدعم الشاشة التي تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة المتوفرة مقترنة بلوحة اللمس عن بُعد وظائف الصوت والملاحة الديناميكية.

يشتمل نظام لكزس للوسائط المتعددة على تقنية متطورة داخل لوحة القيادة لتبسيط حياة الضيف، مثل تكامل Apple CarPlay® لجهاز iPhone® الخاص بك.

باستخدام Android Auto ، يمكن للسائقين الوصول بسهولة إلى هواتفهم واستخدامها على شاشة RXL التي تعمل باللمس، والواجهة المبسطة، والإجراءات الصوتية سهلة الاستخدام، فقد تم تصميمه لتقليل الإلهاء، بحيث يمكنك الاستمرار في التركيز على الطريق.

ويمكن للسائقين استخدام صوتهم لإنجاز المهام بسرعة وسهولة للحصول على تجربة قيادة سلسة وممتعة، يتمّ توفير المعلومات المخصصة بناءً على التقويم.

وتوفر شاشة اللمس الخاصة بنظام «لكزس» للوسائط المتعددة التحكم في أنظمة الصوت والمناخ بالإضافة إلى توفير رؤية لما هو خلف السيارة عبر الكاميرا الاحتياطية.

وسيتاح للسمتهلكين خيار الاختيار بين شاشة عرض قياسية مقاس 8 بوصات وشاشة عرض وسائط متعددة مقاس 12.3 بوصة عالية الدقة ومقسمة.

إضافة إلى تجارب Lexus Safety Connect وService Connect المضمنة في السيارة، تتضمن مجموعة ميزات الأمان القياسية المتقدمة في 2022 لكزس RXL نظام لكزس للسلامة كمعدات قياسية.

يتميز هذا باكتشاف راكبي الدراجات في أثناء النهار واكتشاف المشاة في الإضاءة المنخفضة جنبًا إلى جنب مع مساعد إشارة الطريق، ومساعد تتبع المسار لتوسيع السيناريوهات التي تم فيها تصميم RXL لتوفير أمان إضافي للسائق والركاب.

ومع نظام مراقبة النقطة العمياء مع تنبيه حركة المرور الخلفية، يمكن للسائقين تغيير الحارات بثقة.

وتمّ تصميم نظام مراقبة النقطة العمياء القياسي لاكتشاف وتحذيرك من اقتراب المركبات أو وضعها في الحارات المجاورة، لمزيد من راحة البال، يمكن أن يساعد نظام تنبيه حركة المرور الخلفية عند التراجع عن مكان وقوف السيارات عن طريق إخطار السائق عند اقتراب المركبات من أي من الجانبين.

وتأتي السيارة بنظام الهايبرد على الجمع بين محرك البنزين D4-S V6 سعة 3.5 لتر بحقن الوقود مع اثنين من مولدات محرك الدفع الكهربائي ذات عزم الدوران العالي لتسريع قوي وأداء تمرير، والذي يولد قوة 308 أحصنة.