لكزس تتجاوز بيع مليوني سيارة كهربائية بنهاية أبريل 2021

أعلنت سيارات «لكزس»، تجاوز مبيعات العلامة التجارية الفاخرة العالمية مليوني سيارة مكهربة في نهاية أبريل 2021.

ومنذ إطلاق «RX400h» في عام 2005، كانت «لكزس» رائدة في مجال الكهربة بسوق السيارات الفاخرة، واستمرت الطرازات في التطور في مهمة تحقيق التوازن بين أداء القيادة الممتاز والحساسية البيئية.

وواصلت لكزس توسيع مجموعتها من المركبات الكهربائية لتوفير مجموعة واسعة من الخيارات المصممة لتلبية احتياجات عملاء «ih» والمجتمع.

واستنادًا إلى فلسفة «الوقت المناسب، المنتج المناسب، المكان المناسب»، تأمل لكزس في تطوير مجموعة منتجاتها الكهربائية للاستجابة بشكل أفضل لمجموعة متنوعة من مصادر الطاقة وبيئات البنية التحتية التي يتم مواجهتها في جميع أنحاء العالم.

ونتيجة لذلك، تبيع لكزس الآن تسعة طرازات من السيارات المكهربة، بما في ذلك «HEVs وBEVs»، في ما يقرب من 90 دولة ومنطقة حول العالم.

وفي عام 2020، كانت 33٪ من طرازات لكزس التي تم بيعها عالميًا من النوع المكهرب، ومنذ عام 2005، ساهمت سيارات لكزس المكهربة في خفض تراكمي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 19 مليون طن، حيث يعادل هذا التخفيض إنتاج ثاني أكسيد الكربون المشترك لما يقرب من 300000 سيارة ركاب كل عام على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية.

وتستمر لكزس في قيادة النمو المطرد للسيارات الكهربائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يتماشى مع مهمة شركتنا المتمثلة في حيادية الكربون وأهداف التنمية المستدامة.

وفي إطار رؤية «لكزس المكهربة»، التي تم الإعلان عنها في عام 2019، تطور لكزس تقنية الكهربة الخاصة بها لتحقيق خصائص أداء السيارة المحسنة ومواصلة تزويد العملاء بالمتعة والمتعة التي تجلبها السيارة، وبحلول عام 2025، تقدم لكزس 20 طرازًا جديدًا أو محسّنًا، بما في ذلك أكثر من «10 BEVs و PHEVs و HEVs».