السيسي يتابع الإنشاءات الجديدة بالعاصمة الإدارية «صور»

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، جولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة، متفقدا أبرز الإنشاءات بها مثل دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة، مبنى البرلمان الجديد وقاعته الرئيسية.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس اطلع على الموقف التنفيذي والإنشائي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية، منها دار الأوبرا الجديدة بمدينة الفنون والثقافة، التي تعد أكبر دار أوبرا في الشرق الأوسط، حيث تضم قاعة رئيسية تصل سعتها إلى 3500 فرد، مقامة وفقاً لأحدث التقنيات الهندسية من إضاءات تخصصية وأنظمة صوتية، الى جانب مسرح للموسيقى، يصل سعته إلى 1300 فرد مؤهل، وفقا للمعايير الدولية لاستقبال الحفلات الموسيقية العالمية، بجانب مسرح للدراما والأداء الحركي يتسع لـ700 فرد، وذلك في إطار طراز معماري فريد وثري.

السيسي يتفقد سير العمل في مبنى البرلمان الجديد

كما تفقد الرئيس، سير العمل في مبنى البرلمان الجديد، وقاعته الرئيسية، وكذلك القاعات الملحقة بها، حيث اطلع على مستجدات الموقف الانشائي للمبني، كما تابع الموقف التنفيذي لمسجد مصر، الذي يقع في نطاق مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي يعد من أكبر المساجد في العالم، ويتضمن مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ القرآن، كما تفقد كذلك، سير الأعمال بساحة الشعب، بما فيها حديقة الشعب، والنصب التذكاري المقام على النمط الفرعوني، وأعمال تركيب ساري العلم الأطول عالميا.

الرئيس يتابع مشروع المحطة المركزية للحافلات

كما تابع الرئيس، الموقف التنفيذي لمشروع المحطة المركزية للحافلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يتضمن تنفيذ منطقتي انتظار حافلات تصل بين العاصمة الإدارية، ومختلف مناطق القاهرة الكبرى، فضلاً عن منطقة انتظار للحافلات التي تربط بين العاصمة وعدد من عواصم المحافظات، إلى جانب صالة ضخمة للمغادرة والوصول، من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن ما يتضمنه المشروع من مركز تجاري، ومباني إدارية وخدمات، ونقطة شرطة، ووحدتي مطافئ وإسعاف، ومحطتين للتزود بالوقود، ومناطق انتظار للسيارات.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس استمع لشرح مفصل من المسئولين والعاملين بالمواقع الإنشائية المختلفة، بشأن مخططات التنفيذ الجارية ومعدلات الإنجاز، موجها بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة وبضوابط معايير الإنشاء الهندسية لكل المباني والمنشآت الجاري العمل بها داخل نطاق العاصمة الإدارية الجديدة، التي من شأنها أن تمثل نقلة نوعية في مفهوم بناء الوجه الحضاري المنشود للدولة المصرية الحديثة، وبداية الجمهورية الجديدة.