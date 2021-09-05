بعد خفض الحد الأدنى.. تعرف على شروط القبول بالكليات والمعاهد العسكرية

صدق القائد العام للقوات المسلحة، على تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية ‏الجوية، بالإضافة إلى تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسي‎ ‎‏2021ـ 2022، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار من الطلاب المتقدمين، سواء للالتحاق بالكلية الجوية، أو للطلاب المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة، بالتوازي مع انخفاض المجاميع الكلية لطلاب الثانوية العامة لهذا العام.

الشروط العامة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية

وحددت وزارة الدفاع المصرية الشروط العامة للقبول بالكليات والمعاهد العسكرية، عبر الموقع الرسمي الخاص بها وهي:

ـ أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس وألا يكون الطالب أو أبويه مكتسبين جنسيات أخرى.

ـ أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ويشترط ألا يكون قد مضى على حصول الطالب على هذه الشهادة أكثر من عام واحد بشرط أن يكون مقيداً بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد.

ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

ـ أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

ـ أن يكون غير متزوجا ولم يسبق له الزواج ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية/المعهد العسكري.

ـ ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبيا من أي كلية/ معهد عسكري/ مدرسة عسكرية.

ـ ألا يكون الطالب قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ـ ألا يقل طول الطالب لجميع الكليات عن (170 سم) عدا الكلية الجوية فيسمـح حتى (158سم) كحد أدنى.

ـ أن يكون الطالب لائقا طبيا، طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة ولا يجوز إعادة الكشف الطبي علي الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية.

ـ أن يجتاز الطالب بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم اجتيازه الاختبار.

ـ أن يؤدي الطالب بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع (7.5 متر) بدون تردد وللمرة الأولى في زمن لا يزيد عن ثلاث ثوان من إصدار الأمر بالقفز.

ـ أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية.

ـ أن يجتاز الطالب الاختبار الشخصي «كشف الهيئة» وفقا لتقييم لجنة الاختبار.

ـ أن يجتاز الطالب بتفوق اختبار المعلومات العامة.

ـ أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة، التي تشمل أيضا «التحاليل التخصصية المتقدمة».

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن بيان المستندات المطلوب تجهيزها ومكان استخراجها موجودة على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية على الإنترنت من هنا.

نسب القبول في الكلية الجوية

وأعلنت القوات المسلحة عن تخفيض النسبة المئوية للقبول بالكلية الجوية، لتكون بحد أدنى 52% بدلا من 55%، هذا العام.

نسب القبول في المعاهد الصحية بالقوات المسلحة

وصدق فريق أول محمود زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تخفيض نسبة القبول للطلاب المتطوعين، لصالح المعاهد الصحية، للقوات المسلحة ذكور وإناث، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، علمي علوم، أو الأزهرية «علوم» لتكون 55% بدلا من 60%.