«الأورمان» عن مبادرة الرئيس بتجهيز شقق المتزوجين حديثا: تقضي على ظاهرة الغارمين

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإطلاق فكرة فرش كامل للشقق، وتوفير كافة الأجهزة المنزلية الكهربائية وغرف النوم للمتزوجين حديثا، «كله بالتقسيط كأنه زي تمويل عقاري بالظبط»، وذلك في إطار حرص سيادته على تقليل ظاهرة «الغارمين».

شعبان: فرش الشقة يساعد في القضاء على ظاهرة الغارمين

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الأسر الأولي بالرعاية، وقبيل زواجها لأبنائها يكونوا بحاجة إلى شقق ذات فرش كامل، ومزودة بالأجهزة الكهربائية، التي تصل تكلفتها المتوسطة لنحو 30 ألف جنيه.

شعبان: «ده هيحل مشاكل كتيرة جدا.. هيمنع ظاهرة الغارمات»

وأوضح أنه انطلاقا من هذا المبدأ، سعت جمعية الأورمان في التيسير على المتزوجين حديثا، بتوفير شقق مزودة بالأجهزة الكهربائية ومستلزمات المعيشة من غرف نوم وغرف نوم للأطفال وأجهزة كهربائية وخلافه في شكل «تمويل عقاري»، «ده هيحل مشاكل كتيرة جدا، وهيمنع ظاهرة الغارمات».

وأكد أنه بالنسبة للغارمات، اللاتي يتواصلن مع الجمعية، فأغلبهن يأتين بسبب تجهيز البنات للزواج، وحينها تضطر الأم أو الأب إلى الإمضاء على شيكات بأثمان باهظة، وحينما لا يستطيعون تسديد الأموال يجرى سجنهم، «بدل ما ندفعلهم فلوس علشان يخرجوا من السجن، لا إحنا نخلص الموضوع من أوله، وفكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي جميلة».

وتابع: «شراء الأجهزة الكهربائية المنزلية هيساعد في رواج الصناعات المحلية، وكل العفش اللي هنفرش بيه الشقق صناعة دمياطية أصيلة، وده هيوفر إيد عاملة كتير وهيلغي نظام الغارمات اللي بيكتبوا على نفسهم شيكات أو إيصالات أمانة».