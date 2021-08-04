شروط وإجراءات الحصول على «كشك» من جمعية الأورمان بالدقهلية

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تستكمل دعمها للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تسليمها أكشاك مجهزة بالبضائع وتوصيل عداد الكهرباء، بحيث تكون تكلفة مشروع الكشك الواحد 21 ألف جنيه، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.

مساعدات الأسر الأولي بالرعاية

وأضاف «شعبان»، في بيان للجمعة اليوم، إلى أن إجمالي ما تم توزيعه حتى الآن من الأكشاك بنطاق الدقهلية 400 كشكا، في إطار الجهود المجتمعية للجمعية ودورها الحيوي لتقديم المساعدات المادية والعينية للأسر الأولى بالرعاية وتقديم كل أنواع الدعم والرعاية لتمكينهم من تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وذلك تفعيلاً لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» للعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع المصري في كل المجالات.

وأكد أن الجمعية تسعى لتوسيع قاعدة المساعدات لتشمل كل القرى والنجوع الأكثر احتياجاً بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية تلك المشروعات في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر والمساهمة في بدء مشروعات صغيرة واستثمار محدود يعينهم على أعباء الحياة مع التنسيق والإشراف والمتابعة المستمرة لمديرية التضامن الاجتماعي على الأعمال والجهود التي تتم.

الشروط الواجب توافرها للحصول علي كشك

وأشار إلى أن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقية حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام عن المستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهى: «رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومي – بحث اجتماعي من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان»، وتكون الأولوية للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم .

ولفت إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك مجهز بالبضائع والديب فريزر ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، ومن يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بالمنصورة – 8شارع عبد المنعم خليفه – متفرع من شارع جيهان ناحية حلواني الرضا