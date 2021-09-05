أسعار صيانة السيارة «شيفروليه أوبترا» حتى 100 ألف كيلو متر

تعد أسعار صيانات السيارات داخل التوكيل، من أهم ما يشغل ذهن كل مالك سيارة جديدة، خاصة وأن السيارات الجديدة يجب طوال فترة ضمانها، إجراء صيانة لها داخل التوكيل حتى لا تتسبب في خروجها من الضمان.

أسعار صيانة «شيفروليه أوبترا»

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار صيانة «شيفروليه أوبترا»، بداية من 10.000 إلى 100.000 كيلو متر، وذلك في الوكيل الرسمي للسيارة:

- صيانة الـ10.000 كيلو بسعر 1,175 جنيها.

- صيانة الـ20.000 كيلو بسعر 1,722 جنيها.

- صيانة الـ30.000 كيلو بسعر 2,412 جنيها.

- صيانة الـ40.000 كيلو بسعر 1,722 جنيها.

- صيانة الـ50.000 كيلو بسعر 2,767 جنيها.

- صيانة الـ60.000 كيلو بسعر 5,094 جنيها.

- صيانة الـ70.000 كيلو بسعر 1,175 جنيها.

- صيانة الـ80.000 كيلو بسعر 1,772 جنيها.

- صيانة الـ90.000 كيلو بسعر 2,412 جنيها.

- صيانة الـ100.000 كيلو بسعر 3,314 جنيها.

مواصفات وأسعار فئات السيارة شيفروليه أوبترا

تتوافر«شيفروليه أوبترا» بأربع فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى: بسعر 201,500 جنيه، والفئة الثانية بسعر 208,000 جنيه، والفئة الثالثة بسعر 217,400 جنيه، والفئة الرابعة بسعر 223,900 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 110 حصانًا، وعزم دوران يصل إلى 146 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 170 كم/ ساعة، وتتسارع من سرعة 0 إلى 100 كيلومتر في 13.2 ثانية،، وتأتي السيارة بنظام الجر الأمامي للعجلات، ومعدل استهلاك السيارة شيفروليه أوبترا لقطع مسافة 100 كم، حوالي 7.3 لتر من الوقود.

وتبلغ سعة الصندوق الخلفي للسيارة 410 لتر وسعة خزان الوقود 54 لتر.

أبعاد سيارة «شيفروليه أوبترا»: الطول الكلي 4597 مم، والعرض الكلي 1736 مم، والارتفاع الكلي 1462، وقاعدة العجلات 2640 مم.