أرخص سيارات عائلية وشبابية في سوق السيارات المستعملة

شهد سوق السيارات المستعملة فى مصر تذبذبا فى الأسعار، مع بداية نزول الموديلات الحديثة للعام الجديد، وقال محمد سيف الدين، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة، إن السيارات المستعملة شهدت انخفاضا في الأسعار ببعض الموديلات، وذلك بسبب راغبة أصحاب السيارات في شراء سيارات حديثة.

وأشار عضو رابطة السيارات فى تصريحاته لـ «الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة انخفض ما يقرب من 7 آلاف جنيه في سعر السيارة المستعملة بشكل عام، بالإضافة إلى العروض التي يقدمها أصحاب الشركات والبنوك في تقسيط السيارات كسر الزيرو، وهي موديلات حديثة.

وتستعرض «الوطن»، أسعار أرخص سيارات ملاكي في سوق السيارات بمصر حيث تبدأ الأسعار من 35 ألف جنيه، ولا تتعدى 60 ألف جنيه، ويتم تسعير السيارة على حسب الحالة الخاصة بها.

اسبيرانزا A11 2006

السعر المتوسط في السوق: 48,000 جنيه

السعر الأقل فى السوق: 45,000 جنيه

السعر الأعلى فى السوق: 52,000 جنيه

ميتسوبيشي لانسر 1993

السعر المتوسط فى السوق: 52,000 جنيه

السعر الأقل فى السوق: 48,000 جنيه

السعر الأعلى فى السوق: 55,000 جنيه

هيونداي اتوس 1998

السعر المتوسط فى السوق: 51,000 جنيه

السعر الأقل فى السوق: 48,000 جنيه

السعر الأعلى فى السوق: 52,000 جنيه

سايبا برايد 2009

السعر المتوسط فى السوق: 54,000 جنيه

السعر الأقل فى السوق: 52,000 جنيه

السعر الأعلى فى السوق: 57,000 جنيه

سوزوكي سويفت 1998

متوسط السعر المتداول فى السوق: 44 ألف جنيه

أقل سعر فى السوق: 40 ألف جنيه

أعلى سعر فى السوق: 48 ألف جنيه

السيارة دايو جوليت 1999

متوسط السعر فى سوق السيارات: 45 ألف جنيه

أقل سعر فى السوق المصري: 35 ألف جنيه

أعلى سعر فى السوق المصري: 60 ألف جنيه.