أرخص سيارات عائلية وشبابية في سوق السيارات المستعملة
تبدأ الأسعار من 35 ألف جنيه ولا تتعدى 60 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
06:35 ص | الأحد 05 سبتمبر 2021
صورة أرشيفية
شهد سوق السيارات المستعملة فى مصر تذبذبا فى الأسعار، مع بداية نزول الموديلات الحديثة للعام الجديد، وقال محمد سيف الدين، عضو رابطة تجار السيارات في القاهرة، إن السيارات المستعملة شهدت انخفاضا في الأسعار ببعض الموديلات، وذلك بسبب راغبة أصحاب السيارات في شراء سيارات حديثة.
وأشار عضو رابطة السيارات فى تصريحاته لـ «الوطن»، أن سوق السيارات المستعملة انخفض ما يقرب من 7 آلاف جنيه في سعر السيارة المستعملة بشكل عام، بالإضافة إلى العروض التي يقدمها أصحاب الشركات والبنوك في تقسيط السيارات كسر الزيرو، وهي موديلات حديثة.
وتستعرض «الوطن»، أسعار أرخص سيارات ملاكي في سوق السيارات بمصر حيث تبدأ الأسعار من 35 ألف جنيه، ولا تتعدى 60 ألف جنيه، ويتم تسعير السيارة على حسب الحالة الخاصة بها.
اسبيرانزا A11 2006
السعر المتوسط في السوق: 48,000 جنيه
السعر الأقل فى السوق: 45,000 جنيه
السعر الأعلى فى السوق: 52,000 جنيه
ميتسوبيشي لانسر 1993
السعر المتوسط فى السوق: 52,000 جنيه
السعر الأقل فى السوق: 48,000 جنيه
السعر الأعلى فى السوق: 55,000 جنيه
هيونداي اتوس 1998
السعر المتوسط فى السوق: 51,000 جنيه
السعر الأقل فى السوق: 48,000 جنيه
السعر الأعلى فى السوق: 52,000 جنيه
سايبا برايد 2009
السعر المتوسط فى السوق: 54,000 جنيه
السعر الأقل فى السوق: 52,000 جنيه
السعر الأعلى فى السوق: 57,000 جنيه
سوزوكي سويفت 1998
متوسط السعر المتداول فى السوق: 44 ألف جنيه
أقل سعر فى السوق: 40 ألف جنيه
أعلى سعر فى السوق: 48 ألف جنيه
السيارة دايو جوليت 1999
متوسط السعر فى سوق السيارات: 45 ألف جنيه
أقل سعر فى السوق المصري: 35 ألف جنيه
أعلى سعر فى السوق المصري: 60 ألف جنيه.