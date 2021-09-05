للمزارعين.. خدمات مصرفية جديدة بالمجان

أعلن البنك الزراعي المصري مشاركته في مبادرة البنك المركزي المصري لدعم الفلاح بمجموعة متميزة من الخدمات المصرفية والمزايا الإضافية للعملاء الحاليين والجدد، بالإضافة إلى العديد من فعاليات التثقيف المالي في فروع البنك المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

البنك الزراعي: فتح الحسابات مجانًا بدون أي مصاريف إدارية وبدون حد أدنى

ويسمح البنك الزراعي المصري للعملاء الجدد بفتح الحسابات مجانًا بدون أي مصاريف إدارية وبدون حد أدنى، وفقًا لتعليمات البنك المركزي المصري لتحفيز المواطنين لفتح حسابات بالبنوك، كما يوفر البنك لعملائه الحاليين والجدد خدمة إصدار بطاقات الخصم المدفوعة مقدمًا «ميزة» بالمجان.

تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية بكافة فروع البنك في المدن والقرى

وأضاف البيان، أن البنك الزراعي المصري مع التركيز على القرى المشمولة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، وتستهدف الفعاليات زيادة الوعي المالي لتمكين فئات المجتمع من إدارة أموالھم ومدخراتھم بشكل آمن، واستعراض البرامج التمويلية التي يقدمها البنك لتعزيز قدرات المشروعات الصغيرة والمتوســطة ومتناهيــة الصغــر، مثل برنامج باب رزق الذي يستهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمكين المرأة الريفية .

من جانبه، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري على أهمية احتفال القطاع المصرفي بعيد الفلاح مع تنامي اهتمام الدولة بتنمية القطاع الزراعي ورفع مستوى العاملين به، مؤكدًا أن البنك الزراعي هو بيت الفلاح الأول والمؤسسة المصرفية الأكثر حرصًا على تحقيق مصالح هذا القطاع العريض، وبالتالي احتفالنا بالفلاح ليس مقتصرًا على يوم بعينه، ولكن خلال كافة أيام السنة من خلال توفير كافة الخدمات التمويلية والمصرفية، وبأعلى مستوى من الجودة للمزارعين وسكان قرى الريف المصري، تحقيقًا لاستراتيجية الدولة للشمول المالي كأحد أهداف التنمية المستدامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الاحتفال بالشمول المالي في عيد الفلاح يستهدف نشر وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الشمول المالي وزيادة الوعي والتثقيف بالخدمات المالية والمصرفية لدى كافة شرائح المجتمع ما يساعد على التحول من الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمي الممثل في البنوك الخاضعة، لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري

خطة لزيادة فروع البنك إلى 2000 فرع خلال 5 سنوات

وأكد «فاروق» أن البنك الزراعي المصري يعمل وفق خطط وبرامج استراتيجية لتطبيق مفهوم الشمول المالي، سعيًا للوصول لأن يصبح أحد أكبر بنوك القطاع المصرفي في تحقيق الشمول المالي، مستندًا على إمكانياته وقدراته كأكبر البنوك إمتلاكا لشبكة فروع منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وتستهدف القطاع السكاني الأكبر من سكان الريف كما أن البنك - ضمن جهود تطويره - يمتلك خطة للتوسع في زيادة عدد فروعه لترتفع من 1200 فرعًا إلى 2000 فرعًا بزيادة 800 فرعًا خلال السنوات الخمسة المقبلة، أغلبها في قرى الريف المصري، وتستهدف الفلاح في المقام الأول لافتاً إلى أن البنك يعمل حاليا على تحديث وإعادة تأهيل كافة فروع البنك لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة، بالإضافة إلى تحديث البنية التكنولوجية للفرع نفسه ودعمه بأحدث التقنيات.

تركيب أكثرمن 800 ماكينة صراف آلي ATM خلال 3 شهور

وأكد أن البنك انتهى من تركيب أكثرمن 800 ماكينة صراف آلي ATM خلال الشهور الثلاثة الماضية، وذلك من بين 1150 ماكينة صراف آلي جديدة يجرى تركيبها بنهاية أكتوبر المقبل، بدعم من البنك المركزي المصري وهي فترة قياسية مقارنة بالتحديات التي تواجه أعمال تركيب وتشغيل ماكينات الصراف الآلي خاصة في القرى، إذ حرص البنك على تسريع وتيرة العمل لإنجاز تركيب وتشغيل ماكينات الصراف الآلي الجديدة لتكون جاهزة لخدمة عملاء البنك، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف التوسع في نشر ماكينات الصراف الآلي في كافة قرى الجمهورية لتحقيق الشمول المالي، وتقديم أفضل مستوى من خدماته للعملاء.