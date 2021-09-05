«حياة كريمة» تحقق حلم الحاجة نادية بإعادة بناء منزلها وتوصيل المرافق

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، مشكلة لسيدة عجوز في قرية الشوبك بمحافظة القليوبية، اشتكت من أن منزلها بلا مرافق، كما أنه مخالف ومبني على أرض زراعية.

الحاجة نادية: زعلانة عشان قافلين عليا النور والمياه

وقالت الحاجة نادية: «زعلانة عشان قافلين عليا نور ومياه رغم إني اشتريت الأرض بفلوس»، وردت عليها مسؤولة مشروع حياة كريمة، بأن مشكلتها تكمن في أن أرضها خارج الحيز العمراني، لكن معايير «سكن كريم» تنطبق عليه، وجرى حصر كل البيوت خارج الحيز العمراني بناء على تعليمات مؤسسة «حياة كريمة».

وأضافت: «هناك مبادرات مماثلة في محافظات أخرى، باسم التصالح حياة، وهي مخصصة للأهالي أصحاب المنازل خارج الحيز العمراني، حيث تقوم المؤسسة بالتصالح للأهالي الذين لا يستطيعون دفع ثمنه».

«حياة كريمة» توفر مسكنا مؤقتا للحاجة نادية

وأكدت أن المشروع سيوفر مسكنا مؤقتا تعيش فيه الحاجة نادية لحين إحلال وتجديد المنزل من جديد، حتى تعيش فيه مرة أخرى، وسيجري توصيل كل المرافق والخدمات فيه مثل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أن لجنة التعمير والإسكان في مؤسسة حياة كريمة ستقوم ببناء البيوت، ثم إدخال المرافق إليها، كما سيشتمل البيت على عمدان، وبعد الانتهاء من المرافق، سيجرى فرش الأثاث وتسليم المنزل بالكامل إلى الحاجة نادية.

ولفتت الحاجة نادية، إلى أن لديها 4 أبناء 3 منهم يتعلمون، بينما فضلت ابنتها مساعدة أبيها بعدما حصلت على الشهادة الابتدائية، وأكدت ممثلة المؤسسة أنها ستساعدها على استكمال تعليمها.