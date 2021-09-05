السيسي يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الإسرائيلي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا، مساء اليوم، مع إسحاق هيرتزوج الرئيس الإسرائيلي لتهنئته بتوليه منصبه الجديد، وكذلك بمناسبة رأس السنة العبرية.

وأوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن «هيرتزوج» عبر عن امتنانه لتهنئة الرئيس، وكذلك عن تقديره لدور مصر الفاعل في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بقيادته.

وتناول الاتصال كذلك بحث بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المخاطر المحيطة بالمنطقة، فضلاً عن جهود إعادة إحياء مباحثات السلام.