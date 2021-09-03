أحمد الطاهري: مصر تعيد بناء القضية الفلسطينية بشكل شامل

علق الإعلامي أحمد الطاهري، على القمة الثلاثية التي جمعت الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بالقاهرة، قائلا إن القمة الثلاثية هي نتاج مجهود مصري منذ يناير الماضي.

مصر تعيد بناء القضية الفلسطينية بشكل شامل

وأضاف «الطاهري»، خلال تقديمه برنامج «60 دقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، اليوم، أنّ مصر تعيد بناء القضية الفلسطينية بشكل شامل بناء فلسطين من الداخل وانتشال الشارع الفلسطيني من الإحباط، وهذا جزء هام من إعادة إعمار غزة وتهيئة الأجواء لدفع عملية السلام.

القمة الثلاثية هي نتاج للمجهود المصري

وأشار إلى أن القمة الثلاثية تم بمجهود مصري، في الوقت الذي كان العالم يجس نبض الرئيس الأمريكي جو بايدن، «مصر قامت بتحركات متعددة استبقت بها الجميع وبدأت بتحركات على الأرض واضحة، منها القمة الثلاثية».

القضية الفلسطينية عانت على مدار العشر سنوات الماضية من التهميش

وأوضح أن مصر تحركت مع الأردن لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين «على مدار العشر سنوات الماضية عانت القضية الفلسطينية من التهميش جراء ما سمي كذبا بالربيع العربي».

مصر تحركت بحلول غير تقليدية للحد من الاقتتال وإعادة الإعمار

وتابع الإعلامي أحمد الطاهري: «رأينا ما جرى في شهر مايو الماضي والحضور المصري للحد من الاقتتال وحماية الدم الفلسطيني ورأينا مصر بحلول غير تقليدية وأنها تتدخل وتعيد الإعمار، ورأينا الوفود المصرية رفيعة المستوى تتحرك وسط فلسطين ولقاءات مع الرئيس الفلسطيني والجانب الإسرائيلي».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد استقبل، صباح الخميس، الملك عبدالله الثاني ملك الأردن، والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، وذلك لعقد قمة ثلاثية مصرية أردنية فلسطينية، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية.