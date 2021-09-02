برلماني: القمة الثلاثية تهدف لبناء موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية

ثمن النائب سامي نصر الله عضو مجلس النواب، ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية، وقال «نصرالله»، إن القمة تهدف لتحريك عملية السلام والتركيز على بناء موقف عربي موحد بشأن استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

لقاء الرئيس السيسي مع أبومازن وملك الأردن

وأكد «نصر الله»، في بيان له، أنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر، وبذلت القاهرة العديد من الجهود لمنع العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن القمة الثلاثية توضح ثبات الموقف المصري في دعم القضية الفلسطينية، وإعادتها لدائرة اهتمامات وأجندة المجتمع الدولي، كما تعكس الكثير من الدلالات المهمة أولها ثقة الأشقاء العرب في دور مصر المحوري واعتبارها رمانة الميزان بالمنطقة والداعم الأكبر لقضاياهم.

حل القضية الفلسطينية

وأشاد النائب سامي نصرالله، بالجهود المصرية بشأن حل القضية الفلسطينية، وتوجيه الدعم لمرجعيات الشرعية الدولية التي منحت الفلسطينيين حقهم في أرضهم، ورفض أي ممارسات غير شرعية وإجرامية يقوم بها الجانب الإسرائيلي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.

القمة الثلاثية

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، حيث تناولا مناقشة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس خلال اللقاء على أهمية تكاتف الجهود خلال المرحلة المقبلة لدعم الموقف الفلسطيني تجاه التسوية السياسية، والدفع نحو استئناف المفاوضات، فضلًا عن تثبيت الهدنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بالتوازي مع العمل على تحقيق وحدة الصف الفلسطيني من خلال إتمام عملية المصالحة والتوافق بين القوى والفصائل الفلسطينية.