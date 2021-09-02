أبومازن يشيد بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، اليوم الخميس، مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبيل القمة الثلاثية في القاهرة، حيث أطلع الرئيس الفلسطيني الرئيس عبد الفتاح السيسي على آخر التطورات السياسية، والوضع الداخلي الفلسطيني، بالإضافة إلى مجمل التطورات العامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الرئيس الفلسطيني: موقف مصر يتميز بالثبات والاستمرارية

وأعرب أبومازن عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد، وما يتميز به من ثبات واستمرارية بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والذي تجلى مؤخرا في الدور المصري الفاعل والرئيسي في التوصل إلى وقف العدوان على أهلنا في غزة، وما تبعه من مبادرة الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة.

وأكد عباس: «أن ذلك يعكس عمق وخصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه الشخصي على التشاور والتنسيق المتواصلين مع الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية ومحددات الموقف الفلسطيني للتسوية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

واتفق الرئيسان خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة فيما يتعلق بمساندة القضية الفلسطينية في مختلف المحافل وعلى كافة الأصعدة.

اجتماع ثلاثى مرتقب للزعماء

ويُعقد اجتماع ثلاثي اليوم، يجمع الرئيس محمود عباس، ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، قال فى تصريح سابق: إن المصالحة الفلسطينية متوقفة، حيث أجريت مباحثات كثيرة في عدد من العواصم العربية وغير العربية، مؤكدا ضرورة اعتراف حركة حماس الفلسطينية بالشرعية الدولية وأنه إذا اعترفت بتلك الشرعية سيكون في الاستطاعة تشكيل حكومة وحدة وطنية فورا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».