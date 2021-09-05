كل ما تريد معرفته عن «دي دي DiDi» منافس «أوبر وكريم» في مصر

تحتفل شركة «دي دي»، وهي منصة لتكنولوجيا التنقل الرائدة عالميًا، بإطلاق خدماتها رسميًا في منطقة الشرق الأوسط، وبدء تقديم خدمات «وصلني» و«وصلني بلس» في مدينة الإسكندرية، في 13 سبتمبر 2021.

ودي دي DiDi، هي منصة التنقل الرائدة عالميًا، وتُطلق خدمات طلب سيارات الأجرة والنقل الذكي في الإسكندرية، وتضع السلامة والأسعار المناسبة على قائمة أولوياتها.

ويبدأ العمل بتطبيق «دي دي» في الإسكندرية بدءًا من 13 سبتمبر، وتأتي خدمة «وصلني بلس» كأحد شركات النقل التشاركي الجديدة، وبمزايا متعددة لمستخدميها من الركاب والسائقين.

مزايا تقدمها الشركة الجديدة لعملائها

ويقدم تطبيق «دي دي» للركاب DiDi-Rider باقة ترحيب قيمتها 150 جُنيهًا تشتمل على قسائم خصم للمستخدمين الجُدد، ويراعى في ذلك تطبيق الشروط والأحكام.

وتحتفل الشركة بالحدث في احتفالية تُطلق عليها DiDi Days، وتقدم رحلة مجانية تصل قيمتها إلى 25 جُنيهًا أيام الخميس، خلال الأربعة أسابيع الأولى بعد انطلاق الخدمة.

ويُقدم تطبيق «دي دي»، عبر برنامج إحالة «دعوة» للمستخدمين، قسيمة خصم بقيمة 25 جنيهًا لكل دعوة ناجحة ينتج عنها مُستخدم جديد للخدمة، ويحصل مُرشحو الخدمة على حزمة ترحيب (بها قسائم بقيمة 150 جنيهًا) وتطبق الشروط والأحكام.

مزايا الكباتن (السائقين):

وهناك العديد من المزايا التي تقدم للسائقين (الكابتن)، وهي:

- رسوم خدمة مبدئية 0% لأول 4 أسابيع من إطلاق الخدمة لجميع الكباتن المسجلين.

- عروض التسجيل المبكر: مُكافأة اشتراك حصرية قيمتها 150 جنيهًا مصريًا تُضاف إلى حساب الكابتن إذا سجل قبل بدء الخدمة (في 13 سبتمبر) وأكمل عشر رحلات في غضون 7 أيام من بدء القيادة مع «دي دي»، وتطبق الشروط والأحكام.

- مميزات أمان مُبتكرة متعددة تسهل للكباتن الاستفادة من فرص اقتصادية سانحة بطرق أكثر أمانًا.

يحصل الكابتن على 25 جنيهًا مصريًا لكل دعوة مُستخدم جديد ناجحة

- يحصل الكابتن على 25 جنيهًا مصريًا لكل دعوة مُستخدم جديد ناجحة، بالإضافة إلى نظام مكافآت مُتدرج يحصل عليه الكابتن عندما يُحقق عددًا معين من الدعوات ويحصل على حزمة ترحيب (150 جنيهًا من القسائم)، وتطبق الشروط والأحكام.

وتشتهر دي دي عالميًا كشركة رائدة في حجز سيارات الأجرة وخدمات النقل الذكي، وتعمل على توفير رحلات آمنة بأسعار مناسبة.

وتقوم منصة دي دي بربط السائقين (الكباتن) بالمستخدمين (الركاب) للوصول إلى وجهتهم من خلال رحلات مريحة وتجربة تنقل سلسة.