طقس الإسكندرية اليوم الأحد 5 سبتمبر 2021.. انخفاض في درجات الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية، اليوم الأحد، 5 سبتمبر، طقسا غير مستقر، يتمثل في انخفاض طفيف بدرجات حرارة مقارنة بأمس السبت، مع هبوب رياح نشطة، واختفاء مؤقت لأشعة الشمس من حين لآخر على طريق كورنيش الإسكندرية.

درجة الحرارة اليوم 5 سبتمبر في الإسكندرية

وسجلت درجات الحرارة اليوم في محافظة الإسكندرية، 30 درجة مئوية، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية،، ووصلت نسبة الرطوبة إلى 57%، وسرعة الرياح إلى 24 كيلومترًا في الساعة.

انخفاض نسبة الرطوبة في الإسكندرية

وتشهد محافظة الإسكندرية لأول مرة منذ بداية فصل الصيف هذا العام انخفاضا ملحوظا في نسبة الرطوبة مع بداية شهر سبتمبر، حيث انخفضت 4 درجات عن معدلها الثابت والمرتفع في شهر أغسطس الماضي، فيما ارتفع منسوب الرياح حيث وصلت إلى 24 كليو مترا في الساعة، ما ترتب عليه طقس رطب في الشوارع، وارتفاع موج البحر خاصة الشواطئ التي لا يوجد بها حواجز للأمواج.

وحذرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، المصطافين من ارتفاع موج البحر، وحدوث دوامات داخل بعض من الشواطئ بسبب سرعة حركة الرياح، والتي قد تتسبب في سحب للمصطافين وغرقهم، خاصة الأطفال وصغار الشباب.

وطالبت إدارة السياحة رواد الشواطئ، بضرورة الاستجابة لتعليمات رجال الإنقاذ داخل الشواطئ، ومنع التغلغل أو اصطحاب الأطفال في المناطق العميقة.