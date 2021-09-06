داوود حسين عن رأيه فى مسرحية أبو العربي: عمل ممتع

تواجد الفنان الكويتي داوود حسين خلال هذه الفترة داخل مصر، وخلال زيارته حرص على مشاهدة الكثير من الأعمال الفنية المصرية وخاصة المسرحية منها.

داوود حسين يزور مسرحية أبو العربي

وحرص النجم الكويتي داوود حسين، على مشاهدة مسرحية أبو العربي للفنان هانى رمزي، وعن هذه الزيارة، قال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، «مسرحية أبو العربي كانت واحدة من المسرحيات التى كنت حريصا على مشاهدتها، لأن هاني رمزي حبيبي وأخويا».

وتابع الفنان داوود حسين قائلا «اتبسطت جدا بمشاهدة مسرحية أبو العربي لأنها حقيقي مسرحية ممتعة للغاية، ويقدم فيها هاني رمزى فيها الكثير من الكوميديا، وهو فنان يضحكني كثيرا».

وحرص الفنان داوود حسين، على تهنئة بطل المسرحية الفنان المصري الكوميدي هاني رمزي بالعمل، حيث قال «حابب أبارك لأخويا هاني رمزي وأقوله ربنا يوفقك وتحقق نجاح كبير دايما كعادتك».

مسرحية أبو العربي

يذكر أن مسرحية أبو العربي، من بطولة هاني رمزي وداليا البحيرى وحجاج عبدالعظيم وأحمد فتحي وليلى عز العرب ومحمد جمعه، بجانب عدد آخر من الفنانين.

يذكر أن الفنان الكويتي داوود حسين، يتواجد فى مصر منذ أسبوع تقريبا، وذلك لتصوير حلقة ضمن حلقات أحد البرامج الفنية.

أعمال داوود حسين فى مصر

وكان قد شارك الفنان الكويتي داوود حسين، في عدد كبير من الأعمال المصرية ومنها فيلم «عندليب الدقي»، مع الفنان محمد هنيدي، وفيلم «على جنب ياأسطى»، مع الفنان أشرف عبدالباقي، وفيلم «كنغر حبنا» مع الفنان رامز جلال.

وكان قد ظهر الفنان الكويتي داوود حسين، فى أحد اللقاءات التلفزيونية على التلفزيون المصرى مع الإعلامية شافكي المنيري.