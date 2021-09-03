داوود حسين: الفن في مصر «هوليوود العرب»

حل الفنان الكويتي داوود حسين، ضيفًا على الإعلامية شافكي المنيري، في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، في حوار تحدث خلاله عن الفن المصري، وقلد بعض الشخصيات بشكل كوميدي.

أبرز ما ذكره داوود حسين نرصده لكم كما يلي:

1- مصر هي هوليوود العرب، وأحنا نقتني الفن المصري ونأخذ منه الأشياء الجميلة والاقتباس مش عيب ولا غلط.

2- لما بحب شخصية وبعشقها على الشاشة بتسهل لي مهمة تقليدها.

3- فوازير سمير غانم الله يرحمه كانت شيئا راقيا، واشتغلت معاه ولم أقلده وكان شغل جميل جدا لأن سمير غانم كان عملاقا.

4- كنت بجيب أولادي البلاتوه لأني مكنتش بشوفهم في البيت بسبب شغل الفوازير.

5- أحب السينما الهندية وتابعت الأفلام الهندية منذ الصغر وقدمت دور هندي في فيلم عندليب الدقي.

6- اشتغلت مع أشرف عبدالباقي في قطر وكنا مع بعض هو بيعمل دراما وأنا بعمل فوازير، واشتغلنا في مكان واحد في التمانينات وبقا فيه علاقة ومحبة وأخوة.

7- الفنان. الورق هو اللي بيستفزه أو يبقى فيه مؤلف يفصل على مقاسه.

8- الفن هنا في مصر والفن هنا اسمه هوليوود العرب والفيلم المصري اسمه فيلم عربي.

9- المخرجين في مصر كتير وكلهم أسماء وأسماء لامعة.

10- هناك خطة عمل جديدة ومختلفة للارتقاء بالدراما الكويتية نحو أفاق أكثر وكل سنة في رمضان لدينا كثير من الأعمال الفنية، وبلد صغير مثل الكويت إذا طلع منها 7 أو 8 مسلسلات يبقى حلو جدا.

11- حابب أشكر كل شخص ابتسم ورحب من أول مانا جيت لحد دلوقتي.

12- حابب أشكر كل زملائي الفنانين اللي تواصلوا معايا بمحبة وشكرا لكل ابتسامة ولكل ترحاب في مصر.