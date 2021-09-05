«تحيا مصر»: فتاة تبرعت بكل ما تملكه في حصالتها لـ«الصندوق»

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق عمل على مدار 7 سنوات على توفير كل ما يهتم به المواطن من دعم مادي وعيني وغذاء وكساء وتوفير للمواد الغذائية للأشخاص والقرى الأكثر احتياجا، ووجه الشكر لكل من قام بالتبرع للصندوق من قبل لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، «كان هدفنا الأساسي إطلاق القافلة في اليوم العالمي للعمل الخيري، وكنا حريصين على اختيار التوقيت، ومصر أكبر دولة أحيت هذا اليوم بقافلتها التي ستصل لمليون مواطن مستحق للغذاء والكساء وتطوير البنية التحتية».

مختار: «نشارك مع الصحة لإحلال وتجديد كل أجهزة الغسيل الكلوي»

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن صندوق «تحيا مصر» هو كيان معاون لأجهزة الدولة والمجتمع المدني، وهو كيان دائما جاهز في الكوارث والأزمات، ولديه فكرة التنمية العمرانية والمساهمة في إيجاد سكن كريم للمواطنين، وتوفير الرعاية الصحية، «بنتشارك مع وزارة الصحة لإحلال وتجديد كل أجهزة الغسيل الكلوي، لأن توقف ماكينة يعني فيه حياة بتضيع، والأطفال المبتسرين وفرنا ليهم 500 حضانة».

وأوضح أن الصندوق يحتاج لدفعة قوية من الأموال من أجل توسعة المساحة الخيرية وعدد الفئات المستحقة التي يدعمها الصندوق، كما أنه وبتوافر الدعم المالي يؤهل ذلك إلى النفاذ بسرعة للمستفيدين، «فيه كثير من المواطنين بيلبوا الدعوة لأي مبادرة رئاسية، ومبادرة نور حياة اتكلفت مليار جنيه واشترينا 1500 ماكينة للغسيل الكلوي بـ9 ملايين دولار، والتدخلات دي بننقذ بيها حياة، ونوفر حياة كريمة لمن عانوا من الإهمال لسنوات».

فتاة تبرعت بكل ما تملكه في حصالتها لـ«تحيا مصر»

ولفت إلى أنه وأثناء تجهيز الصندوق لإحدى فتيات الأيتام، تبرعت إحدى شقيقاتها بـ400 جنيه، وهي كانت كل ما تمتلكهم في حصالتها، «الجيل اللي طالع مقدر يعني إيه تكافل، وبمجرد إعلاننا على السوشيال ميديا حاجتنا للأموال، أطفال كتير جدا تواصلت للصندوق، واتبرعوا باللي في الحصالة، ولازم ندعو لعمل الخير بشكل يطمئن المواطنين».

وتابع: «كل ما يتعلق بموارد الصندوق يخضع لرقابة شديدة ومفيش جنيه بيتصرف إلا بموافقة الرئيس السيسي، كلما توفر الدعم المالي نستطيع توصيل المساعدات المطلوبة للأسر الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم في مختلف محافظات مصر».