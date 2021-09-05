«تحيا مصر»: قوافل الصندوق تصل للملايين وحققنا 3 أرقام قياسية جديدة

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق «تحيا مصر»، إن الصندوق عمل على مدار 7 سنوات على توفير كل ما يهتم به المواطن من دعم مادي وعيني وغذاء وكساء وتوفير للمواد الغذائية للأشخاص والقرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن عدد المستفيدين من قوافل الصندوق تصل لملايين المواطنين ضمن الأسر الأكثر احتياجا.

مختار: «احتفلنا اليوم مع الرئيس بحصولنا على 3 أرقام قياسية جديدة»

وأضاف «مختار»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أنه وعلى مدار 7 سنوات استطاع الصندوق الوصول لعدد كبير من القرى والأشخاص الأكثر احتياجا، كما حقق الصندوق 3 أرقام قياسية جديدة، «احتفلنا اليوم مع الرئيس بحصولنا على 3 أرقام قياسية جديدة، كتوفير الغذاء والكساء بالقرى الأكثر احتياجا».

مختار: «بنحاول نتكامل ونوفر مشروعات تناسب الخطة العامة للشركات المشتركة معنا»

وأوضح أن الصندوق يعمل بالتعاون مع وزارة التضامن وعدد كبير من منظمات المجتمع المدني، وفيه يتم التطوير المستمر لاستراتيجية الصندوق من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل والتشاور مع المنظمات المختلفة والملتزمة بالمسؤولية المجتمعية، «بنحاول نتكامل ونوفر مشروعات تناسب الخطة العامة للشركات المشتركة معنا، وبالتالي توفير الموارد للمحتاجين، وبنتشارك في المشروعات المختلفة».

ولفت إلى أن المقررات الرئاسية كان لها صدى كبيرا بين الأفراد والمؤسسات المشاركة، ضمن المبادرات المختلفة التي يطلقها الصندوق، والمؤسسات الخاصة بالمشاركة المجتمعية، وصولا بقافلة «الأمل في بكرة» والخاصة بعلاج الضمور العضلي.

وأكد أن الصندوق يقوم بتكثيف قوافله بالأماكن النائية، من أجل الوصول لتلك الأسر في مختلف أنحاء الجمهورية، كما نجح الصندوق في تنظيم أكبر قافلة غذاء في العالم وتسجيل 3 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس».

وتابع: «بنحاول ننوع وسائل وأشكال الدعم اللي بيوصل للأسر الأولي بالرعاية، والدعم بتاعنا مش بس مادي ولكنه عيني وفيه بنقدر نوفر أكبر قدر ممكن من الرعاية والتكافل المجتمعي في مصر».