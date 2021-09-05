«شعبان»: مدير «جينيس» انبهر بقافلة «أبواب الخير» اليوم

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الجمعية تعمل مع صندوق «تحيا مصر» ووزارة التضامن، من أجل توفير حياة أفضل للمواطنين، لافتا إلى أن مدير «جينيس» قَدِم من لندن بالمملكة المتحدة، من أجل حضور احتفالية الرئيس اليوم، بإطلاق قافلة «أبواب الخير»، وأكد عند رؤيته لها، أنه لم يرَ مثل عدد هذه السيارات في حياته، «القافلة خارجة لـ5 مليون محتاج وفيه دول مفيهاش 5 مليون شخص، وبتحتوي على مواد غذائية وخضراوات وفاكهة طازجة وأجهزة كهربائية، والسيارات وصلت للمحافظات وبيتم حاليا توزيع تلك القوافل على المحتاجيين».

شعبان: «فيه بعض رجال الأعمال بيتبرعوا للمشروعات التنموية فقط»

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، على فضائية «الحياة»، اليوم الأحد، أن مثلث الخير والتنمية المصري مكون من وزارة التضامن وصندوق «تحيا مصر» والجمعيات الأهلية، وتم تدشينه من أجل إخراج الأسر من العوز إلى العمل، كما أن الجمعية قامت بالإمضاء على بروتوكول تعاوني مع بنك القاهرة بتوفير 25 مليون جنيه لمشروعات التنموية فقط، وهو الأمر الساري أيضا مع أغلب البنوك المصرية، «فيه بعض رجال الأعمال بيتبرعوا للمشروعات التنموية فقط».

شعبان: شراكة تجمع الجمعية وصندوق «تحيا مصر» يصل مداها لـ400 مليون جنيه

وأوضح أنه وبالنسبة للشراكة التي تجمع الجمعية بصندوق «تحيا مصر» فيصل مداها إلى 400 مليون جنيه، من أجل تطوير أكثر من 506 قرى في مختلف محافظات مصر، وغيرها من المشروعات التنموية الهامة والحيوية، التي تؤثر على حيوات المواطنين.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد، اليوم، بأن المجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومة هم أضلاع مثلث الخيري للتنمية في مصر، «عندنا خطة عمل الفترة المقبلة بتوجيهات من وزارة التضامن أننا نعمل مع حياة كريمة محطات مياه ضخمة ومواسير، وبالنسبة للأسر الغير قادرة على شراء العداد أحنا كجمعية هنوفر 100 مليون جنيه لتوفير المياه في جميع البيوت اللي مفيهاش مياه لحد جوه البيت مجانا».

وأكد أن صندوق «تحيا مصر» ينفذ مشروعات تنموية، ويشرف عليها الرئيس السيسي بنفسه، ولدى وزارة التضامن كشوفات بكافة الأسر المحتاجة على مستوى الجمهورية بقاعدة بيانات مدققة.