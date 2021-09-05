حلمي عبدالباقي: إيقاف حسن شاكوش سينفذ.. «واللي عاوز يحميه يورينا نفسه»

هاجم الفنان حلمي عبدالباقي، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، مؤدي المهرجانات حسن شاكوش بسبب الأفعال غير الأخلاقية التي افتعلها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي وإساءته للإيقاعيين.

حلمي عبدالباقي: نعمل للفن الهادف

وقال «عبدالباقي» لـ«الوطن» إن قرارات مجلس النقابة ستنفذ بحذافيرها، وذلك من اجل عودة الاحترام للفن المصري الهادف الذى يحترمه كافة العاملين بالمجال في الوطن العربي.

النقابة تلغي تصريح حسن شاكوش

وهدد عضو نقابة المهن الموسيقية كل من يحاول مساعدة «شاكوش» أو حمايته من قرار النقابة، قائلا «اللي عاوز يحمي شاكوش ويخليه يعمل حفلات يورينا نفسه، النقابة ستحمي الفن المحترم والهادف».

وقررت نقابة المهن الموسيقية، إلغاء تصريح الغناء الخاص بمؤدي المهرجانات حسن شاكوش، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب الإساءة لأعضاء النقابة من الإيقاعيين.

كما قرر مجلس إدارة النقابة إيقاف المطرب الشعبي رضا البحراوي عن الغناء لمدة شهرين، بينهما الشهر الجاري، بسبب مشادته الكلامية واللفظية مع مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، كما يقوم بدفع مصاريف فرقته الغنائية طيلة فترة الإيقاف.

حلمي عبدالباقي يساند قرار منع الفلاشات في الحفلات الغنائية

وأعرب حلمي عبدالباقي عن سعادته بقرار منع غناء أي فنان بفلاشة، قائلا: «عمرنا ما سمعنا من قبل عن فنان يغني بفلاشة، ما يحدث تهريج، فمن يفعل ذلك يتسبب في قطع عيش عدد كبير من الموسيقيين الذين أصبحوا يجلسون في البيوت بسبب عدم الاستعانة بهم من المؤديين الذين الذين يعملون بالفلاشات».