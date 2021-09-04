مصادر بـ«الموسيقيين»: التحقيق مع حسن شاكوش ورضا البحراوي غدًا

كشفت مصادر من داخل نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، أنه سيُجرى التحقيق مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ورضا البحراوي، غدًا الأحد، على خلفية الأزمة التي نشبت بينهما خلال الأيام الماضية.

الشؤون القانونية بنقابة الموسيقيين تحقق مع شاكوش والبحراوي

وسيُجرى التحقيق من قبل الشؤون القانونية بالنقابة، بحضور بعض من أعضاء المجلس، على رأسهم المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وسعد متولي المستشار القانوني وعلاء عامر عضو مجلس النقابة.

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ رضا البحراوي قد وصل إلى القاهرة منذ أمس الجمعة، استعدادًا لحضور التحقيق الذي سيُجرى معه غدًا الأحد.

تفاصيل الأزمة

وكانت أزمة وقعت بين رضا البحراوي وحسن شاكوش، في حفل أقيم الأسبوع الماضي في الساحل الشمالي، حيث دخل شاكوش الحفل في موعده ليجد فرقة البحراوي، لا تزال على المسرح وطلب منهم المغادرة حتى يصعد، لتنشب الخلافات بعدها بين المطربين.

وظهر بعدها رضا البحراوي، في مقطع فيديو خلال هذا الحفل، قائلًا: «فين شاكوش كنت عايزه أخليه يدعي لحمو بيكا»، فرد عليه «شاكوش» عبر«فيس بوك» من خلال الفيديو ضاحكًا: «أنا هربان يا جماعة أنا هربان.. أهو وفي شرم الشيخ عشان عندي حفلة ادعوا لنا كده ربنا يكرمنا.. أحلى حفلة إن شاء الله وصباحكم زي الفل حبايب قلبي».

وشهدت الأزمة تطورًا كبيرًا، حتى تدخلت نقابة المهن الموسيقية في الأمر، وأصدرت قرارًا بمنعهما من الغناء لمدة شهر، مع إحالتهما للتحقيق.

جلسة صلح تنهي الأزمة

وبعد ساعات من قرار الوقف، ظهر حسن شاكوش ورضا البحراوي، في مقطع فيديو، وأعلنا الصلح بينهما، حيث قال شاكوش، «إحنا بنتأسف للجمهور الغالي على اللي صدر مننا، والحمد لله الموضوع اتحل على خير، وإحنا تحت أمر نقابة المهن الموسيقية وهاني شاكر، وكان بيننا شيطان وحقكم علينا والحمد لله إننا كويسين».