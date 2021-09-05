حسن شاكوش يعتذر لعازفي الإيقاع بسبب فيديو «الطبالين»: مكنش قصدي

اعتذر حسن شاكوش، مؤدي المهرجانات، لعازفي الإيقاع، على الفيديو المتداول له، الذي قال فيه إن «الطبالين بنتهم بتطلع رقاصة».

حسن شاكوش: دي أول غلطة ليا

وأوضح شاكوش، في تصريحاته مع الصحفيين، عقب التحقيق معه في النقابة، أنه لم يكن يقصد الإساءة وقدم اعتذارا لهم عما حدث، مؤكدا أنها أول مرة يخطئ فيها في حق زميل له، طالبا تقبل اعتذاره.

كما أشار شاكوش، إلى أنه راضٍ عن نتيجة التحقيق، الذي جرى معه، مهما كانت نتيجته، خاصة بعد أن تم إيقافه لمدة شهر، إثر مشادته مع الفنان الشعبي رضا البحراوي.

الإيقاعيون يفتحون النار على حسن شاكوش

كان عازف الإيقاع سعيد الأرتيسيت، قاد مجموعة من الفنانين، داخل نقابة المهن الموسيقية، لرفض وجود مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بسبب تصريحاته الأخيرة في مقطع فيديو عبر حسابه على على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمنت إهانات لبعض العاملين في مهنة عزف الإيقاع، قال فيها: «اللي أبوه طبال بنته تطلع رقاصة».

وتواجد الأرتيست برفقة عدد من عازفي الإيقاع في مقر النقابة، أثناء جلسة التحقيق مع رضا البحراوي وحسن شاكوش، بسبب أزمتهما الأخيرة، مشيرًا إلى وجود محاولات من أنصار «شاكوش» لوقف التحقيق معه داخل النقابة.

كان شاكوش قد تواجد من أجل التحقيق معه رفقة الفنان رضا البحراوي، في لجنة ضمت كبار أعضاء النقابة.

أزمة شاكوش مع نقابة الموسيقيين

كانت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت إيقاف كل من رضا البحراوي وحسن شاكوش، على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما، التي وصلت إلى التراشق بالألفاظ على المسرح ومنصات التواصل الاجتماعي، وتم وقفهما عن الغناء تماما لمدة شهر، بالإضافة إلى التحقيق معهما من قبل النقابة.

وأوضحت النقابة، في بيانها، أن قرار الإيقاف جاء بسبب «ما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور، من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا».