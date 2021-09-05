شاكوش ينتظر تحقيق «الموسيقيين» وسط أجواء مشحونة

قاد عازف الإيقاع سعيد الأرتيسيت مجموعة من الفنانين داخل نقابة المهن الموسيقية، رافضين وجود مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، بسبب تصريحاته الأخيرة في مقطع فيديو عبر حسابه على على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضمنت إهانات لبعض العاملين في مهنة عزف الإيقاع، قال فيها: «اللي أبوه طبال بنته تطلع رقاصة».

وتواجد الأرتيست برفقة عدد من عازفي الإيقاع في مقر النقابة أثناء جلسة التحقيق مع رضا البحراوي وحسن شاكوش بسبب أزمتهما الأخيرة، مشيرًا إلى وجود محاولات من أنصار «شاكوش» لوقف التحقيق معه داخل النقابة.

أجواء مشحونة تسيطر على التحقيق مع البحراوي وشاكوش

وسادت أجواء مشحونة في نقابة المهن الموسيقية، اليوم، مع وصول المطرب الشعبي رضا البحراوي لحضور جلسة التحقيق معه من الشؤون القانونية في النقابة التي يترأسها المايسترو أحمد رمضان سكرتير عام النقابة، وتضم كلا من سعد متولي المستشار القانوني وعلاء عامر عضو مجلس النقابة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، حيث اندلعت اشتباكات بين أحد أنصار المطرب الشعبي والمصورين لعدم رغبته في التقاط صور لـ«بحراوي» أثناء وجوده في المكتب للتحقيق.

وبعدها بدقائق وصل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش إلى مقر النقابة برفقة اثنين من فرقته، وانتظر في مكتب سكرتير عام النقابة أحمد رمضان، لحين فتح التحقيق.

الموسيقيين توقف البحراوي وشاكوش: «تنمر وألفاظ بذيئة»

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قررت إيقاف كلا من رضا البحراوي وحسن شاكوش على خلفية الأزمة الأخيرة بينهما التي وصلت إلى التراشق بالألفاظ على المسرح ومنصات التواصل الاجتماعي، وتم وقفهما عن الغناء تماما لمدة شهر بالإضافة إلى التحقيق معهما من قبل النقابة.

وأوضحت النقابة، في بيانها، أن قرار الإيقاف جاء بسبب «ما بدر منهما من تنمر وتبادل كلمات على الجمهور، من شأنها أن تحط من قيمة الفن المصري الذي ظل طوال عقود طويلة هاديا».

وبعد قرار «الموسيقيين» بساعات، أعلن البحراوي وشاكوش صلحهما في مقطع فيديو على «فيس بوك»، قدموا فيه الاعتذار للنقابة والجمهور.