الانقلاب العسكري يؤجل مباراة المغرب وغينيا بتصفيات كأس العالم

أعلن الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، تأجيل مباراة المنتخب المغربي الأول لكرة القدم أمام مضيفه الغيني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر عام 2022، على خلفية الأحداث التي وقعت اليوم في العاصمة الغينية كوناكري.

وقال الاتحاد الأفريقي بيانه الرسمي: «لضمان سلامة وأمن جميع اللاعبين وحماية جميع حكام المباراة ، قرر فيفا وكاف تأجيل مباراة غينيا ضد المغرب المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي كان من المقرر استضافتها في كوناكري، غينيا ، يوم الإثنين 6 سبتمبر».

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