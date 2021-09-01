نقيب الإعلاميين: بث مباراة مصر وأنجولا خطوة على طريق فك شفرة الحصريات

قال النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن نجاح جهود شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في الحصول على حقوق بث مباريات منتخب مصر، تعد خطوة على طريق فك شفرة الحصريات، مشيدا بتلك الجهود التي ستؤتي أولى ثمارها اليوم، ببث مباراة مصر وأنجولا على قناة ontime spots، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها في قطر.

بث مباراة مصر وأنجولا

وأشار نقيب الإعلاميين في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن بث مباراة مصر وأنجولا اليوم على قناة ontime spots في التاسعة مساءً، فرصة للبرامج الرياضية، لتقديم محتوى جيد وقوي، لافتا إلى أن المباراة هامة، متوقعا حسم المنتخب الوطني لها، لا سيما أنها تقام في مصر.

قناة ontime spots

وتابع سعدة قائلا: «نثق في قدرات شركة المتحدة، ومسئولي قناة ontime spots، وننتظر الكثير لفك شفرة الحصريات للمجتمع المصري، لا سيما ما يتعلق بمباريات منتخب مصر والأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية».

وأكد نقيب الإعلاميين، أن بث مباراة منتخب مصر وأنجولا على قناة ontime spots، يعد «فرصة كبيرة جدا لمقدمي البرامج الرياضية والمحللين، أن تذاع تلك المباريات الهامة على الشاشات المصرية، ونثق في قدرة مديري الحوار بالاستديوهات التحليلية والمحللين في التزامهم بالمهنية، والتحليل الفني الجيد، لتقديم وجبة إعلامية رياضية كروية دسمة، تليق بالإعلام المصري» بحسب تعبيره.

وواصل نقيب الإعلاميين: مباراة مصر وأنجولا فرصة قوية ليبرهن القائمون على الإعلام الرياضي، على قدرتهم في تقديم رسالة إعلامية متكاملة متطورة من كل الجوانب، سواء كان في الاستديوهات وأدواتها وإمكاناتها، أو المراسلين والعمل الخارجي، والاهتمام بالمحتوى، ليتواكب مع المجهود المبذول من القائمين على المتحدة للخدمات الإعلامية، وإدارة قناة ontime spots أون تايم سبورت، لإتاحة هذه الأحداث وفك شفرتها، لتكون في متناول القنوات المصرية والإعلام الرياضي المصري، وأيضا المشاهد والمتلقي المصري العربي.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلنت اتفاقها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، على حصولها على حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم 2022، داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال، ويشمل الاتفاق، حقوق البث الأرضية والفضائية على قنوات «أون تايم سبورتس» لكل لهذه التصفيات، التي ستنطلق مساء اليوم 1 سبتمبر بمباراة مصر وأنجولا.