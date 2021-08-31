ناقد رياضي تعليقًا على مباراة مصر وأنجولا غدا: اللاعبون متعبون

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، تعليقًا على مباراة المنتخب المصري أمام أنجولا، المرتقبة غدًا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الأولى للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، إن لاعبي المنتخب حاليًا لديهم إجهاد شديد نتيجة مباريات مسابقة الدوري، معربًا عن أمله في أن يخضع اللاعبون لجلسات استشفاء قبل لقاء أنجولا.

أزمة في منتخب أنجولا

وأضاف «المستكاوي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، اليوم الثلاثاء، أن منتخب أنجولا لن يحضر الكثير من لاعبيه، لأنهم محترفون في أوروبا، وهذه الغيابات سوف تؤثر على الخطة التي سيلعب بها المنتخب المصري، لأنه عندما يلعب لاعبون معروفون في المنتخب المنافس، فإنك تستطيع وضع خطة، ولكن عند تغيير تشكيلة الفريق تكون هناك عقبة في وضع الخطة، مشددًا على أن المنتخب المصري قادر على تجاوز أنجولا، «بإذن الله سنكسب مباريات المجموعة».

أهمية المباراة

وتابع الناقد الرياضي، أن المباراة مهمة، ونحتاج إلى الفوز وتصدر المجموعة لنكون من المصنفين الخمسة الأوائل في آخر مرحلة، ولا يكون المنتخب في التصنيف الثاني للابتعاد عن مواجهة المنتخبات القوية، موضحًا يتأهل في مرحلة التصفيات 10 منتخبات، ثم يلعبون معًا ومن يكسب يذهب إلى كأس العالم، ولذلك فإن «المباراة تعتبر بداية المباريات المهمة، وإن شاء الله سيكون هناك 8 مباريات».

مباراة مصر وأنجولا

يذكر أن المنتخب المصري لكرة القدم، سيواجه نظيره الأنجولي في التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد الدفاع الجوي في الجولة الأولى في بداية مشوار تصفيات المونديال قبل السفر الجمعة إلى مدينة فرانسفيل في الجابون لمواجهة المنتخب الجابوني يوم 5 سبتمبر فى الجولة الثانية.