ضبط لحوم ودواجن مجهولة المصدر ومخابز مخالفة في حملة تموينية بالشرقية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، شن مديرية التموين بالشرقية حملة تموينية اليوم الأحد، بمدينة العاشر من رمضان أسفرت عن ضبط مخالفات متنوعة.

توجيهات من وزير التموين بشن حملات رقابية

وأكدت الوزارة، أن الحملة تم شنها بناء على تعليمات من الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية و توجيهات من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون.

الكميات المضبوطة بمحافظة الشرقية

1- ضبط عدد 40 طبق أوراك دواجن مجهولة المصدر زنة الطبق نصف كيلو جراما بمحل لبيع الطيور، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1282 جنح ا.د.ط ضد صاحب محل «ع .ع .م» الحرز 20 كجم أوراك دواجن مجهولة المصدر.

2- ضبط 30 طبق بانيه دواجن مجهولة المصدر بمحل لبيع الطيور بالعاشر وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1283 جنح ا.د.ط ضد صاحب المحل أ .إ .ج الحرز 15 كجم بانيه الدجاج مجهول المصدر.

3- محضر رقم 1284 جنح ا.د.ط ضد المواطن ا .ص .م صاحب محل جزارة بالعاشر لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة الحرز 5 كجم لحمة بالعظم.

4- محضر رقم 1285 جنح ا.د.ط ضد المواطن م .خ .خ صاحب محل جزارة بالعاشر لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة الحرز5 كجم لحمة بالعظم.

5- محضر رقم 1286 جنح ا.د.ط ضد المواطن م .ع .ح صاحب محل جزارة بالعاشر لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة الحرز5 كجم لحمة بالعظم.

6- محضر رقم 1287 جنح ا.د.ط ضد المواطن م .م .م صاحب محل جزارة بالعاشر لعدم إعلان أسعار اللحوم البلدية المعروضة للبيع.

7- محضر رقم 1288 جنح ا.د.ط ضد المواطن ح .خ .ا صاحب محل جزارة بالعاشر لعدم تغطية اللحوم البلدية المعروضة للبيع.

8- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن ح .س .ع لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات

9- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن ا .ع .ع لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

10- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن ح .ع .س لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

11- تم تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن ع .ن .م لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات.

12- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن ل .ج .س عدم نظافة المعجن وأدواته.

13- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن س .م .م لعدم نظافة المعجن وأدواته.

14- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن ن .ا لعدم نظافة المعجن وأدواته.

15- تحرير محضر ضد مخبز بلدي ملك المواطن ز .س .م لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.