التحفظ على مواد غذائية فاسدة ومنظفات صناعية في حملة تموينية بالقليوبية

أمرت النيابة العامة بالقليوبية، بالتحفظ على كمية من منتجات مصنع صابون مخالف ومواذ غذائية فاسدة جرى ضبطها في حملة تموينية لمديرية أمن القليوبية، حيث تمكنت مباحث التموين بالتنسيق مع شرطة المسطحات والبيئة، من ضبط مصنع منظفات صناعية لإنتاج الصابون الخاص بالوجه من مستلزمات مجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا بورود معلومات لمباحث التموين بوجود مصنع للمنظفات الصناعية، ينتج صابون الوجه مستخدما مستلزمات تشكل خطرا على صحة الإنسان.

ضبط 152 ألف قطعة صابون بعلامات وهمية في مصنع مخالف

وشنت أجهزة أمن القليوبية حملة مكبرة، داهمت خلالها المصنع وتبين أنه يعمل دون ترخيص، وضبط بداخله 2.5 طن منظفات صناعية عبارة عن صابون خام معبأ داخل براميل دون مستندات ومجهول المصدر و152 ألف قطعة صابون وجه مدون عليها علامات تجارية وهمية منتج نهائي تمهيداً لطرحها للبيع في الأسواق.

ضبط طنين لحوم فاسدة في ثلاجة للحفظ

كما ضبطت مباحث التموين ثلاجة لحفظ اللحوم بداخلها طنين لحوم مجمدة ودواجن، دون بيانات وفاسدة قبل طرحها فى الأسواق وتم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

وفي حملة استهدفت منافذ بيع الجملة ومخازن المواد الغذائية، نجحت مباحث التموين بالقليوبية في ضبط مخزن بداخله كميات كبيرة من السجائر المهربة ومخزن سلع غذائية يعرض سلعا غير صالحة للاستخدام الآدمى وتم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

ضبط 5 مصانع بدون ترخيص

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية خلال حملة استهدفت عدد من المصانع غير المرخصة من ضبط 5 مصانع دون ترخيص تقوم بتدوير النفايات الطبية الخطرة ومخلفات المستشفيات وبيعها فى الأسواق، وجرى التحفظ على 225 طن مواد خام ومنتج نهائى لنفايات ومخلفات طبية مختلطة بمخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر و 74,5 طن مواد خام ومنتج نهائى لبلاستيك مجهول المصدر و7 أطنان مواد خام ومنتج نهائي لأقطان صناعية مغشوشة ومقلدة.