وزير الشباب والرياضة يطلق إشارة بدء ماراثون الجري والدراجات بالغردقة

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم، مهرجان ماراثون الجري والدراجات بالغردقة، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة شباب وفتيات المحافظة، وانطلق المهرجان من أمام ديوان عام المحافظة، لينتهي بالمدينة الشبابية بمنطقة الأحياء، وتمنح اللجنة المنظمة الفائزين جوائز مالية.

وأجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، زيارة لمدينة الغردقة تستغرق يومين، بحضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، تفقد خلالها أعمال التطوير بالمدينة الشبابية، والتي تتضمن صالة ألعاب رياضية، وملاعب وقاعة للحاسب الآلى، ومسرح، بالإضافة إلى الألعاب الترفيهية والملاهى والحدائق.

وزير الشباب يتفقد المنشآت الرياضية بالغردقة

ومن المقرر أن يتفقد وزير الشباب والرياضة يرافقه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، ستاد الغردقة والمشروع القومي «الموهبة» ويفتتح مقر مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، ويتفقد بعض المنشآت الرياضية وتوزيع جوائز مسابقة مهرجان ماراثون الجري والدراجات بالغردقة.

وحضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس بالغردقة، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية المقام بنادي الغردقة وحسم مركز شباب «المحسمة المحطة» من الإسماعيلية دوري مراكز الشباب بالفوز على مركز شباب «بليفا» من بني سويف بضربات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4 مقابل 3.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن دوري مراكز الشباب لكرة القدم يعد واحدًا من المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة لنشر الممارسة الرياضية، ولتكثيف الأنشطة والبرامج داخل مراكز الشباب في جميع أنحاء الجمهورية في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوسيع قاعدة الممارسين لكرة القدم.