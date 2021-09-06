«زايد» تكشف موعد ذروة موجة كورونا الرابعة: ستتصاعد الإصابات بشكل كبير

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها توقعت قبل شهرين من الآن، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، خلال النصف الثاني من سبتمبر، معتمدة في توقعها على عدة عناصر، أهمها المؤثرات البيئية خلال تلك الفترة، فضلًا عن «الكيرف» الوبائي المتوافر لدى الوزارة، كتاريخ للظروف المماثلة إبان نفس الفترة، متوقعة في الوقت ذاته أن تكون ذروة الموجة الرابعة نهاية سبتمبر الجاري، والأسبوع الأول من أكتوبر، «ستتصاعد أعداد الإصابات بشكل كبير جدًا خلال تلك الفترة».

زودنا المخزون الاستراتيجي للأكسجين لـ 3.3 مليون لتر

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن سياسة الوزارة في التعاطي مع الموجة الرابعة إعتمد على الفترة التي تخللت الموجة الثالثة والرابعة، قائلة «في فترة الإجازة بين الموجة الثالثة والرابعة، استطعنا زيادة الاحتياطات والمخزون الاستراتيجي للأكسجين، حيث كان يصل إلى 1.2 مليون لتر مخزون احتياطي في المعتاد، ووصل المخزون الآن إلى 3.3 مليون لتر، بالإضافة إلى الاستعانة بتنكات أكبر في السعة للأكسجين».

قمنا بشراء أفضل العلاجات العالمية لتقليل حدة تداعيات كورونا

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة قامت بتدعيم خطوط إنتاج الدواء بخطوط قادرة على توفير علاجات تستطيع القضاء على الالتهاب الرئوي في غضون 48 ساعة، ومن ثم لن يحتاج المريض للدخول للعناية المركزة بنسبة 90% عبر تغيير البرتوكول العلاجي وتطويره، مضيفة «قمنا بشراء أفضل العلاجات العالمية بهذا الصدد والتي تحقق نسبة شفاء عالية جداً وضاعفنا الأسرة».