وزيرة الصحة: نتوقع زيادة إصابات كورونا منتصف الشهر الجاري

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تعمل بكل جهد على تطوير المنظومة الصحية بالكامل، كما أن الدولة المصرية، لم تشهد تخبط وهلع من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مثلما حدث في كثير من دول العالم، موضحًة أن هناك تصاعد في أعداد المصابين بفيروس كورونا، يبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري، وطورت وزارة الصحة البروتوكول المستخدم في علاج كورونا.

المبادرات الصحية التي اطلقتها الدولة أسهمت في تقليل الخسائر من كورونا

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن هناك مبادرات صحية أطلقتها الحكومة، أسهمت في تقليل الخسائر من كورونا بنسبة 50%، كما أن الدولة المصرية لم تجري اختبارات pcr لجميع المواطنين، وسارت على السياسة التي أقرتها منظومة الصحة العالمية، وهذه السياسة قللت من الهلع لدى المواطنين.

عندي تحديات وعبء.. ملف الصحة في مصر مهم للغاية

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنها كوزيرة مسؤولة عن المنظومة الصحية في مصر، تشعر بمسؤولية عظيمة وكبيرة في ملف مهم، بما يمثل عبء كمسؤولة عن صحة ملايين المواطنين، «كل ما بفتح ملف من ملفات الصحة، بحس إن العبء بيزيد والتحدي بيزيد، وبيبقى عندي زيادة في الطموح عندي، وبحس بمسؤولية الحفاظ على صحة المواطن وأني أبحث عن العيان قبل أن تظهر عليه الاعراض».

وأوضحت أن مبادرات الصحة العامة الأخيرة، كان هدفها البحث عن المرض قبل ظهور أعراضه، وبشهادة المؤسسات الدولية العالمية، فأن تحدي إدارة أزمة كورونا، لم يكن سينجح إذا استمرت الأوضاع السابقة، كانتشار فيروس سي، وغيره من مرضى السكر والضغط والأورام، كما أن الكثيرين لم يكن يعلمون أنهم مصابون، لكن المبادرات أسهمت في الكشف المبكر وتحسين جودة الحياة، قبل أن تتطور أعراض الأمراض على أصحابها.