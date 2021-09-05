وزيرة الصحة: موظفو الدولة لن يتمكنوا من الذهاب لأعمالهم دون تطعيم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن معهد ناصر يملك أهمية وسمعة كبيرة، ليس على الصعيد المحلي فقط، ولكن على الصعيد الأفريقي بشكل كبير، موضحة أن أهمية هذا المعهد ليست فقط للمصريين، وعندما تقوم بزيارة أي دولة أفريقية، تجد أن البعض يذكر لها بأن أكثر مكان يُحبون أن يتلقوا العلاج فيه، هو معهد ناصر، كونه تم إنشاؤه في عام 1986، وهو معهد متخصص في العلاج على أعلى مستوى من التدخلات الصحية والطبية والتشخيص، إذ ينظر سنويًا 1.7 مليون حالة مريضة.

800 ألف فقط من موظفي التربية والتعليم سجلوا للحصول على اللقاح

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أنه سيتم إعلان منع دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة لأماكن عملهم ومؤسساتهم، إلا بعد التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ تعاقدت مصر العام الماضي على لقاحات، ودفعت مقدمات الثمن، لكن الشركات لم تفِ بتعاقداتها، فعدد موظفي وزارة التربية والتعليم 2 مليون مواطن، سجل منهم 800 ألف فقط للحصول على لقاح كورونا.

مصر لديها المادة الخام لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر لديها المادة الخام لتصنيع 15 مليون جرعة من لقاح «سينوفاك»، وسيتم زيادة الإنتاج من اللقاح إلى 18 مليون جرعة في نوفمبر المقبل، إذ تستهدف الدولة تطعيم 40 مليون مواطن بنهاية العام الحالي، موضحة: «تعاقدنا العام الماضي على لقاحات ودفعنا مقدمات الثمن لكن الشركات لم تف بتعاقداتها».