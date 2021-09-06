مقتل قيادي في «الحشد الشعبي» العراقي جراء انفجار عبوة ناسفة شمال بابل

لقي قيادي في «الحشد الشعبي» العراقي مصرعه، وأصيب اثنان آخران، من عناصر اللواء 47 التابع لـ«الحشد»، أمس الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة العويسات بـ جرف النصر شمال بابل الواقعة جنوب العاصمة العراقية «بغداد».

وفي 21 أغسطس الماضي، قتل 4 عناصر من الحشد الشعبي، وأصيب 8 آخرون، جراء هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في «الطارمية»، شمالي بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن التفجير استهدف سيارة لقوات الحشد، أدى إلى مقتل 4 عناصر من اللواء 12، بينهم معاون قائد فوج اللواء.

«الحشد»: العملية الغادرة لفلول «داعش» تؤكد على ضرورة مواصلة جهود لاقتلاع جذور الإرهاب

بدورها، أعلنت هيئة «الحشد الشعبي» في بيان، مقتل معاون قائد عمليات الجزيرة بالحشد الشعبي حسن كريم حسن، وقالت إن هذه العملية الغادرة الجبانة لفلول تنظيم «داعش» الإرهابي، تؤكد على ضرورة مواصلة الجهود الأمنية لاقتلاع جذور الارهاب في منطقة جرف النصر، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأضافت هيئة الحشد، «لكن ما يؤسف له وجود بعض الأصوات النشاز التي تتعالى بين فترة وأخرى، لغايات لا تريد الخير لهذه الناحية، وتحاول عرقلة جهود بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي عانى أهلها من ويلات الإرهاب».

وأكدت الهيئة، على مواصلة ضرب أوكار الإرهاب أينما وجدت، وتقديم القرابين من أجل سلامة الوطن وأمنه واستقراره.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي، نفذ أمس الأحد، هجوما على حاجز أمني في محيط جنوب كركوك، أسفر عن مقتل 13 عنصراً من الشرطة الاتحادية وإصابة 3 آخرين بجروح.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية، أعلنت في بيان مقتضب على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن الاشتباكات وقعت في قاطع ناحية الرشاد بالمحافظة.