وزيرة الصحة: تم تطعيم 10 ملايين مصري بلقاح «كورونا» حتى الآن

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن سوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، شهد تطورات منذ ظهوره وبدء عمليات التصنيع، مضيفة أن 10 دول فقط في العالم استطاعت شراء 85% من إنتاج اللقاحات العالمي في ظل محدودية الشركات المنتجة، وفي ظل أيضًا محدودية سعة الإنتاج، «إحنا عاملين عقود شراء منذ العام الماضي، وبندفع فلوس مقدم»، موضحة أن إدراك الدولة لمحدودية الشركات المصنعة للقاحات حول العالم، وسعة الإنتاج، دفعها لخوض تجربة إنتاج اللقاحات في أغسطس 2020.

لم يصل لنا من «كوفاكس» سوى 5 ملايين جرعة من 40 مليونا

وأضافت «زايد»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «أون»، أن الخبراء زاروا مصر في سبتمبر الماضي، وتطور الأمر، وأصبحنا الآن نقوم بتصنيع اللقاحات، «إحنا عملنا كل حاجة وقمنا بإبرام عقود شراء مع كل الشركات في العالم، وأبرمنا اتفاقيات مع التحالف الدولي للقاحات كوفاكس، لتوريد 40 مليون جرعة لقاحات خلال العام الجاري، ولم يصل منهم سوى 5 ملايين جرعة، وهذا يعود لعدم استطاعته على توفير كل الجرعات المتعاقد عليها بسبب محدودية الشركات المنتجة وسعتها الإنتاجية، خاصة أنه ملتزم بتوريد هذه اللقاحات لكل دول العالم».

جرى تلقيح 10 ملايين مواطن حتى الآن

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه جرى تلقيح 10 ملايين مواطن حتى الآن، كما أن أهم عنصر في ظل محدودية جرعات اللقاحات في العالم، هو أن يكون الاستهداف صحيحاً لفئات المجتمع، حيث بدأنا بالقطاع السياحي في البحر الأحمر والعاملين في الدولة وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والقطاعات الصناعية، وهذا سر الاستهداف الصحيح، حتى يكون التأثير كبيرا مقارنة لو تم منح اللقاحات بشكل غير مستهدف للقطاعات المختلفة.