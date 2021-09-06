وفاة الفنان الدكتور سمير الملا.. والجنازة من مسجد جامعة مصر بـ 6 أكتوبر

توفى منذ قليل، الدكتور الجراح الفنان سمير الملا، جراح المخ والأعصاب، والفنان، بعد معاناة مع المرض فى أيامه الأخيرة.

الجنازة من مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وقررت أسرة الراحل، أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ 6 أكتوبر.

آخر أعمال سمير الملا مسلسل صاحب السعادة

والراحل من أشهر الأطباء الذين شاركوا بالأعمال الفنية في أعمال مهمة مثل «رأفت الهجان»، و«دموع في عيون وقحة» و«السيد كاف»، و«محمود المصري»، وكانت آخر أعماله الفنية مسلسل «صاحب السعادة» للفنان عادل إمام.