تركيا تعزي مصر في وفاة 12 شخصا بحادث سير على طريق «السويس – القاهرة»

أعربت تركيا، اليوم الأحد، عن تعازيها لمصر، في مصرع 12 شخصا جراء حادث سير على طريق «السويس – القاهرة» ليلة السبت.

وذكرت وزارة الخارجية التركية، في بيان صحي اليوم الأحد: «علمنا ببالغ الحزن نبأ وفاة وإصابة العديد جراء انقلاب حافلة اليوم، كانت متجهة من مدينة شرم الشيخ إلى القاهرة في مصر».

وأضاف البيان: «نسأل من الله أن يتغمد برحمته من فقدوا أرواحهم في الحادث، والشفاء العاجل للمصابين، ونقدم تعازينا إلى مصر».

وتوفي 12 شخصا وأصيب 38 آخرون، مساء أمس السبت، جراء حادث انقلاب حافلة رحلات سياحية بطريق السويس – القاهرة.

حادث الأتوبيس

وكان طريق «السويس – القاهرة»، شهد ليلة السبت، حادثا مروعا بعد انقلاب أتوبيس رحلات بالقرب من كمين الكيلو 109، وهو ما تسبب في مصرع 12 شخصاً بينهم طفلان، وإصابة 38 آخرين من مستقلي الأتوبيس حال عودتهم من شرم الشيخ.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لموقع الحادث وقد امتلأ الرصيف بالدماء فيما تحطمت النوافذ الزجاجية للأتوبيس تماما، وتواجدت وبكثافة سيارات الإسعاف ورجال الشرطة.

وذكر مصدر طبي مسؤول، أن بعض الإصابات خطيرة ما بين نزيف داخلي وارتجاج في المخ وكسور، مضيفا أنه جرى نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى السويس العام تحت تصرف النيابة العامة.

ملحمة وطنية من أهالي السويس

وكان اللواء محمد الألفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس، تلقى بلاغ من الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق إسعاف السويس، بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من مدخل المحافظة «كمين 109»، وعلى الفور جرى الدفع بـ30 سيارة إسعاف مشتركة، لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

ومن داخل المستشفى نفسه، أكدت الدكتورة نوال الشرقاوي طبيبة العظام، لـ«الوطن»، أن المستشفى شهد ملحمة وطنية من أهالي السويس الذين بادروا بالتبرع بالدم وبالملابس للمصابين وبالأكفان للمتوفين.