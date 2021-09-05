الأمن يكشف تفاصيل فيديو وفاة مسن خلال فض مشاجرة بالمنوفية

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من كشف غموض ما نشر عبر أحد الحسابات الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حول مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بأحد الشوارع الكائنة بمركز شبين الكوم بالمنوفية، وسقوط رجل مسن أرضا، أثناء محاولته فض المشاجرة.

وفاة واتهام

وكشفت عمليات الفحص هوية المجني عليه، حيث تم سؤال زوجته، التي اتهمت كلا من «باحث قانوني ونجله الحاصل على دبلوم»، وكلاهما مقيم بالعنوان ذاته، واتهمتهما بالتعدي على زوجها بدفعه وسقوطه أرضا، أثناء فضه مشاجرة بين نجلهما، والمتهم الثاني «نجل الأول»، لخلافات سابقة بينهما، مما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، من استهداف المتهمين وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.