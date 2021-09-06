8 معلومات عن محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء

تعد مدينة سانت كاترين أحد أشهر أهم المدن السياحية في العالم، شهرة، تضم عدة مزارات دينية قلما تجدها في مكان واحد، بجانب وجود طبيعة خلابة.

تقع مدينة سانت كاترين على ارتفاع 1500 متر فوق مستوي سطح البحر، وهي المدينة الوحيدة بجنوب سيناء التي لا تطل علي سواحل، ويعد فصل الشتاء من أفضل فصول السنة ويجذب السياح للاستمتاع بتساقط الثلوج، وتتعرض المدينة الهادئة إلي أمطار وسيول كل عام، ما دفع أجهزة الدولة إلى تدشين مشروعات لحمايتها من اخطار السيول.

تعرف علي كنوز محمية سانت كانت كاترين

محمية سانت كاترين تضم كنوز برية ونباتية وطبيعية نادرا ما تتواجد هذه الكنوز في منطقة واحدة، وقع المدينة داخل نطاق المحمية التي تمتد لمساحة تتعدى 5000 متر مربع، تجذب السياح من كل حدب وصوب لمشاهدة ما تحويه من حيوانات برية ونباتات طبية وعطرية بالإضافة إلى رصد الطيور المهاجرة.

الدكتور محمد قطب مدير قطاع محميات جنوب سيناء، يقول إن المحمية تضم نباتات طبيعية نادرة مثل «السموة والحبك والزعتر والشيح والعجرم والعتوم والبثيران والطرفة والسكران»، وتكثر بها أيضاً الزراعات المثمرة والينابيع والآبار ذات الأهمية التاريخية مثل «بئر الزيتونة وبئر هارون»، كما تذخر بالعديد من أشكال الحياة البرية مثل «الثعالب والضباع والتياتل والغزلان والوعول والأرانب البرية والذئاب والقنفذ العربي والفأر الشوكي والجربوع والزواحف مثل الطريشة»، وكذلك أنواع شتى من الطيور أهمها «اللقلق والنسر والصقر والعقاب والعوسق والشنار والقطا المتوج والقمري وبومة بتلر والقنبرة والأبلق والتمير والغراب والعصفور والنعار والدرسة».

وأضاف أن هناك دوريات باستمرار للأجهزة التفيذية لتصدي لأي تعدٍ على المحمية والقضاء علي ظاهرة الصيد الذي يهدد الحيوانات والطيور البرية المهددة بالانقراض مثل الارنب الجبلي، الوعل.

وادي «اسلا» أحد أهم الوديان بمحمية سانت كاترين

وأوضح الدكتور اسماعيل حطب مدير محمية سانت كاترين، أن وادي «اسلا»، من أهم وأكبر وديان محمية سانت كاترين، يمتد الوادي من مدينة طور سيناء حتي سانت كاترين، مشيرا إلي أن الجنوب الغربي من المحمية، يضم العديد من النباتات مثل الحبك والسموة والعشار واللصف والرطريط والقيصوم، ويتميز وادي اسلا بأنه محطة للطيور في موسم هجرة الطيور مثل اللقلق الابيض والبجع والحوامات والصقور، علاوة على أن وادي اسلا يعتبر من أهم الوديان الغنية بالموارد المائية لتساقط كميات كبيرة من الأمطار ويعتبر الوادي احد أهم الوديان للقيام برحلات السفاري الجبلية مثل وديان الاربعين والتلعة.

أبرز ٨ معلومات عن محمية سانت كاترين:

１- المحمية مساحتها تزيد عن 5000 كيلو متر مربع.

２- تضم أهم أنواع الثدييات الموجودة بمحمية سانت كاترين، الوبر الصخرى، الوعل النوبى، المخطط.

３- تضم أكثر من ١٢ وادي اشهرها وادي جبال، التلعة، الأربعين، اسيلا، وادي غربة.

４- تضم قمم جبلية عدة اشهرها قمة جبل موسي، جبل البنات.

５- البدو في سانت كاترين يعملون كحراس للمحمية.

６- يوجد بها حوالي 30 نوعا من الزواحف النادرة و472 من الفصائل النباتية النادرة منها الطبية ومنها السامة و19 نوع من النباتات المتوطنة.

７- تضم آثار هامة اشهرها بئر موسى، بئر الزيتونة بعمق 38 م، بئر هارون بعمق حوالي 40 م ويبعد عن المدينة بحوالي 2 كم.

８- تضم عددا كبيرا من الكنائس والأديرة، مثل: دير سانت كاترين والآثار من العصر البيزنطى، كما توجد آثار ترجع إلى العصر الفرعونى .