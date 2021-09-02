بعد قرار الرئيس.. التجلي الأعظم مشروع عالمي يتحقق في سانت كاترين

«التجلي الأعظم» مشروع عالمي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، آنذاك، إن الرئيس وافق على مقترح مشروع «التجلي الأعظم فوق أرض السلام» بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه بدراسة كل جوانب البنية الأساسية للمشروع بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، ليكون المشروع بمثابة قيمة مضافة روحانية للإنسانية.

وأرسلت وزارة الإسكان عدة لجان بالتنسيق مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لاختيار المشروعات المقرر إقامتها ضمن المخطط العام للمشروع، ويقدر خبراء تكلفة المشروع بنحو ملياري جنيه.

التجلي الأعظم.. اختيار 14 مشروعا لتنفيذ قرار الرئيس

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن وزارة الإسكان أسندت هذا المشروع العملاق إلي جهاز التعمير، وقام اللواء محمود نصار، رئيس جهاز التعمير، بزيارة المكان برفقة المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء، وجرى اختيار 14 مشروعا لتنفيذ هذا المشروع.

ووافق الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على المشروعات المقترحة وجرى طرح المشروعات وأسندت إلى شركتي مقاولات كبيرة، وبالفعل بدء الحلم يتحول إلى حقيقة، وبدء تنفيذ المشروعات عقب انتهاء شهر رمضان الماضي.

وقال المحافظ، إن المشروع سينقل المدينة إلى العالمية، حيث سيجرى تطوير البنية التحتية بالكامل للمدينة وإنشاء فنادق ووحدات سكنية وعدد كبير من المشروعات التي تعود بالنفع على أبناء سانت كاترين.

التجلي الأعظم.. نسبة التنفيذ 30%

وصف المحافظ جهاز تعمير سيناء بأفضل جهة عمرت سيناء شمالا وجنوبا، موضحا أنه جرى إسناد المشروع للجهاز لعدة أسباب أولها أن الجهاز يعلم كل صغيرة وكبيرة في جنوب سيناء، والبدو يعرفون الجهاز وقيمته بعدما قام بحفر الآبار وتوصيل الكهرباء للمناطق المحرومة في وسط الجبال والصحاري، وكان المهندس محسن سعيد حامد، رئيس جهاز تعمير سيناء قد قام بزيارة إلى سانت كاترين الأسبوع الماضي لمتابعة المشروع.

وقال رئيس جهاز تعمير سيناء، في تصريحات صحفية، إن المشروع بدء يظهر على أرض الواقع ونسبة التنفيذ حتى الآن تخطت 30%، موضحا أن المرحلة الأولى سينتهى العمل بها في العام الحالي، وتضم المرحلة الأولى مشروعات تطوير البنية التحتية والطرق، وإنشاء عدد 2 فندق في وادي الراحة، وإقامة مركز للزوار، وتطوير المنطقة السياحية بوادي الدير، وإنشاء مبني جديد ذكي لمجلس المدينة، وإقامة ممشى سياحي بالمدينة، وإنشاء إسكان في حي الزيتونة، وتطوير الإسكان البدوي.

التجلي الأعظم.. فنادق وادي الراحة

ومن جابنه، قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه جرى التنسيق مع رهبان الدير والشركات العاملة لاختيار عينة البازلت لعمل الممشى المؤدي إلى الدير بطول 2 كيلو متر، ومراجعة الفندق الجبلي في وادي الراحة، والبيئي في منطقة وسط المدينة، مضيفا أن العمل قد بدء في منطقة البازارات بجوار مركز الشباب وإنشاء 720 وحدة سكنية في حي الزيتونة، وتطوير مجري السيل بطول 2 كيلو متر، بالإضافة إلى مركز للتراث بوسط المدينة.