مصرع عامل في حريق منزل بسوهاج

لقي عامل مصرعه، إثر إصابته بحروق أثناء مشاركته في إخماد حريق اندلع بمنزله الكائن بدائرة مركز جرجا جنوب سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي النيران وإخمادها، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بالمنزل.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغا لمركز شرطة جرجا بنشوب حريق بمنزل كائن بدائرة المركز، انتقل إلى مكان الواقعة العميد مصطفى رفيق، مأمور مركز شرطة جرجا، وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص نشوب الحريق بغرفة في الطابق الأرضي بمنزل مكون من طابقين ملك «تمام.ا.ا.ت»، 35 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق وفاة مالك المنزل، نتيجة إصابته بحروق متفرقة بالجسم، أثناء مشاركته في إخماد الحريق، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي جرجا العام.

بسؤال والده «إسماعيل.ا.ت»،71 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم، ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية، وأضاف بإحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفي الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمة عصبية ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.