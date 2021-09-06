«المركزي» يطرح اليوم سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 13 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأضاف المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أنَّ قيمة الطرح الأول تبلغ 8 مليارات جنيه لأجل عامين بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثالث 2 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

مصر تتسلم 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

كانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

تثبيت أسعار الفائدة الشهر الماضي

وفي الشهر الماضي أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.

والإثنين الماضي طرح المركزي، سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، حيث بلغت قيمة الطرح الأول 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

وتطرح الدول السندات لتستدين الحكومة من خلالها على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له، ويذكر أن مصر سلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة.

وقررت لجنة السياسة النقدية في نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس.