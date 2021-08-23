اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ10.5 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين، عن طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، مضيفًا أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.

2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له، وكانت مصر قد تسلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

وقبل أيام أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري، وهو القرار الذي كان متوقعا من قبل عدد كبير من الخبراء المصرفيين.

ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج

من ناحية أخرى، سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021، ارتفاعًا ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار «مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020»، كما أظهرت البيانات ارتفاع في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار «مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر مايو 2020».