البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ5 مليارات جنيه اليوم

أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم، طرح سندات خزانة بقيمة 5 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وقال البنك المركزي، خلال بيان نشره على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 10 سنوات.

استدانة الحكومة من خلال السندات وأذون الخزانة

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين له.

يذكر أن مصر سلمت مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري نوفمبر الماضي، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس؛ ليصل إلى 8.25 بالمائة و9.25 بالمائة و8.75 بالمائة، على الترتيب.

تثبيت سعر الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

وفي الشهر الجاري أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي خلال العام الجاري.

وسبق وأعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الإلكتروني، عن طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، مضيفًا أن قيمة الطرح الأول تبلغ 8.5 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 2 مليار جنيه لأجل 7 سنوات.