الدولار والذهب والنفط.. كيف يرى البنك المركزي أداء الاقتصاد العالمي؟

تباين أداء سندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع بشكل ملحوظ، إذ لحقت الخسائر بالسندات ذات الآجال القصيرة، وأظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أن غالبية صانعي السياسة، اتفقوا على أن الاحتياطي الفيدرالي، قد يبدأ في الخفض التدريجي لبرنامج شراء الأصول، في وقت لاحق من هذا العام، أما بالنسبة للسندات ذات الآجال الطويلة، فقد حققت سندات الخزانة مكاسب نتيجة قوة العطاءات، إذ كان الطلب على أصول الملاذ الآمن قويًا على خلفية الانتشار المستمر لمتحور دلتا والتوترات الجيوسياسية في أفغانستان.

تراجع توقعات التضخم بشكل كبير

بحسب النشرة الأسبوعية للبنك المركزي المصري، للتعليق على الأحداث العالمية، فقد أغلقت العوائد الحقيقية لسندات الخزانة لأجل 10 سنوات تعاملات الأسبوع بارتفاع طفيف عند -1.01% من -1.08%، على الرغم من انخفاض العوائد الأسمية، مع تراجع توقعات التضخم بشكل كبير.

وأكدت «النشرة»، ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 1.06% هذا الأسبوع، إذ زاد الطلب على أصول الملاذ الآمن، بسبب انتشار متحور دلتا، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في أفغانستان، وخسرت بقية عملات مجموعة العشر دول الكبار هذا الأسبوع، على الأرجح بسبب قوة الدولار، مشيرةً إلى أن الذهب أنهى تعاملات الأسبوع دون تغيير تقريبًا، إذ فضل المستثمرون الدولار عند طلب أصول الملاذ الآمن.

أفغانستان تؤثر على معنويات الأسواق

ذكرت نشرة البنك المركزي، أن «أسهم الأسواق المتقدمة، أنهت تداولات هذا الأسبوع على انخفاض، متراجعة بذلك عن المستويات القياسية التي حققتها من قبل، إذ تأثرت الأسواق بتوقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات بشكل أسرع من المتوقع، كما تأثرت معنويات الأسواق، بسبب توترات الأوضاع الجيوسياسية في أفغانستان، وتأثرت معنويات الأسواق أيضًا، بسبب بعض تقارير أرباح الشركات الفصلية الضعيفة».

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 تداولات هذا الأسبوع بتراجع بلغ 0.59%، وقادت أسهم قطاع الطاقة هذه الخسائر، إذ انخفضت بنسبة 7.33% على خلفية الانخفاض الكبير في أسعار النفط، علاوة على ذلك، تسببت أسهم المواد الأساسية، والأسهم الصناعية، والأسهم المالية في تراجع المؤشر.

وانخفض مؤشر ناسداك المركب لأسهم الشركات التكنولوجية الكبرى Nasdaq بنسبة 0.73%، إذ تراجع خلال هذا الأسبوع، بسبب انخفاض سعر سهم شركة تسلا (بنسبة -5.15%) بعد قيام الولايات المتحدة بفتح تحقيق حول نظام القائد الآلي المثبت في سيارات تسلا، وسار مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones على خطى المؤشرات السابقة، حيث انخفض بنسبة 1.11% هذا الأسبوع.

تدهور شهية المخاطرة بشكل عام

أشار تقرير البنك المركزي المصري، إلى تدهور شهية المخاطرة بشكل عام خلال الأسبوع في الأسواق المالية العالمية، وسط حالة عدم اليقين التي خيمت على تطور الأوضاع، بشأن انتشار متحور دلتا، كما ساهم الحديث عن خفض الاحتياطي الفيدرالي لمشترياته من السندات، والقواعد الأخيرة التي فرضتها الصين على الشركات الصينية في ضعف شهية المخاطرة.

ارتفاع إنتاج النفط بصورة منتظمة

اختتمت نشرة البنك المركزي المصري، قائلةً: «سجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية لها (-7.66%) منذ أكتوبر 2020، إذ باع المستثمرون العقود الآجلة، استعدادًا لضعف الطلب في جميع أنحاء العالم على النفط، بسبب ارتفاع حالات الإصابة والوفيات جراء فيروس كورونا، وأتمّ يوم الجمعة اليوم السابع على التوالي لخسائر أسعار النفط، لتصبح سلسلة الخسائر تلك هي الأطول منذ أكثر من عام. كما أثر زيادة إنتاج النفط على الأسعار وسط انتشار متحور دلتا، وهو الأمر الذي يتخوف منه المستثمرون لأنه بدأ بالفعل في التأثير على الطلب».

وارتفع إنتاج النفط بصورة منتظمة، حيث صرحت شركة الخدمات بيكر هيوز أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط قد ارتفع إلى 11.4 مليون برميل يوميًا في الأسبوع الأخير، كما أضافت شركات التنقيب عن البترول حفارات جديدة وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، فضلًا عن ذلك، بدأت دول (أوبك +) في رفع الإنتاج ببطء بعد توقفه في بداية جائحة فيروس كورونا. من الجدير بالذكر أيضًا أن قوة الدولار قد أثرت على المواد الأساسية لأنها تجعل النفط أكثر تكلفة على المشتري الأجنبي.