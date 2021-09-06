900 سائح يزورون معبد دندرة خلال أغسطس

استقبل معبد دندرة في مركز قنا، خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 900 سائح أجنبي على مدار الشهر، قادمين من محافظتي الأقصر والبحر الأحمر.

وقال عبد الحكيم الصغير، مدير معبد دندرة في تصريح صحفي، اليوم، إن المعبد، استقبل نحو 900 سائح أجنبي من جنسيات مختلفة «بريطانيين وروس وامريكان وألمانيا وغيرهم من الجنسيات الأوروبية والأسيوية».

وأكد أن السائحين الأجانب وصلوا على متن حافلات سياحية وأتوبيسات كبيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية على طريق «قنا - البحر الأحمر» و طريق «قنا - الأقصر»، جنوب المحافظة.

وضع المعبد على خريطة البرامج السياحية

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن السبب الرئيسي في تراجع أعداد السائحين القاصدين لمعبد دندرة، عدم وضع الشركات السياحية معبد دندرة على برنامج الزيارات، وهذا ما طالبت به المحافظة كثيرا وناشدت الشركات بالتنسيق مع الأثار والجهات المعنية لوضع معبد حتحور «دندرة»، على خريطة البرامج السياحية.

وتوقع زيادة أعداد السياح خلال الموسم الشتوي خاصة القادمة من محافظة الاقصر مؤكدا أن معبد دندرة من المعابد السياحية المتكاملة في الصعيد وذا تاريخ ملئ بالأحداث التاريخية المهمة في حياة المصري القديم.

وتستعد وزارة الأثار لافتتاح أعمال المرحلة الثانية من مشروع ترميم وتطوير معبد دندرة بمركز قنا، وشملت أعمال الترميم صالة الأعمدة الكبرى وصالة الإشراق التجلي الثانية، وتطوير نظم الإضاءة الداخلية والخارجية للمعبد، كما أن وزارة الآثار والسياحة، أقامت متحف مفتوح داخل المعبد لاثار تم جمعها من المعبد لتكون مزارع سياحي.