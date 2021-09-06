محافظ الشرقية يستقبل قافلة «أبواب الخير» المقدمة من صندوق «تحيا مصر»

استقبل الدكتور ممدح غراب محافظ الشرقية، قافلة «أبواب الخير» المقدمة من صندوق «تحيا مصر»، بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي والتي تضم 18 حاوية محملة بـ 36 ألف كرتونة مواد غذائية جافه زنة الكرتونة 11 كجم .

كراتين مواد غذائية

وتحتوي الكرتونة على «6 كيلو أرز – 2 ك مكرونة – عبوة زيت – كيلو فول – 2 كيلو سكر – عبوة شاي»، بالإضافة إلى 15 ألف قطعة ملابس ليتم توزيعهم على الجمعيات الأهلية تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي لتقدم للمواطنين المستحقين بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلى 13 ماكينة غسيل كلوي و 15 كرسيا للغسيل الكلوي و 62500 كمامة جراحية و600 لتر كحول و 5 أجهزة استنشاق بخار دعما للقطاع الصحي بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي إستمراراً للجهود التي تبذلها الدولة لتوفير حياة أفضل للمواطنين وتنفيذاً للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لرعاية الأسر الأكثر إحتياجاً.

مبادرات صندوق تحيا مصر

وأشاد محافظ الشرقية بمبادرات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير المواد الغذائية الجافة للأسر الأكثر إحتياجا بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوفير حياه كريمة لهم وكذلك تقديم أوجة الدعم والمساندة للقطاع الصحي لمواجهة الأمراض والأوبئة ، لافتاً إلى أن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ أن المحافظة لا تدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفئات الأكثر إحتياجا والعمالة غير المنتظمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والجمعيات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المواطن البسيط وتسهيل سبل المعيشة له.

رافق المحافظ، سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وأحمد ربيع ممثل صندوق تحيا مصر بالشرقية، وسيد رجب مدير فرع جمعية الأورمان بالشرقية.