ضحية الطلاق.. القصة الكاملة لتعذيب طفل على يد والده في الشرقية

قد يكون الطلاق أمرا محزنا، وفي أغلب الحالات يتحول إلى مأساة بالنسبة للأبناء الذين يتحملون الجزء الأكبر من تبعات الانفصال بين الزوجين، خاصة في ظل ارتباط الأب والأم بأشخاص آخرين، ليواجه الطفل مصيرا مجهولا، ويتجرع ألم مرارة البعد عن والديه الاثنين أو أحدهما، ومن بين هؤلاء الأطفال «ص. ع»، 11 عاما، ابن مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي انفصل والده عن والدته قبل ولادته بأشهر لتتولى جدته لوالدته تربيته، ومع تدهور صحتها انتقل للإقامة لدى والده، ولكنه تعرض للضرب والإهانات حسب قوله.

تعرض طفل للضرب بسلك كهرباء على يد والده

«لمدة 11 سنة وأنا اللي بربيه وبرعاه، لحد ما زوجي مات، وحالتي الصحية تدهورت بسبب إصابتي بمرض في القلب، فطلبت من والده أنه يأخذه للإقامه معه»، بتلك الكلمات بدأت إيمان محمد محمد، ربة منزل جدة الطفل «صبري» حديثها مع «الوطن».

انفصال الأب والأم

وحول سبب إقامة الطفل مع جدته أوضحت: «انفصلت ابنتي عن طليقها والد صبري، عندما كانت حاملا بـ «صبري»، ووضعته في منزلنا، ثم توليت رعايته وتربيته خاصة بعد زواج ابنتي من رجل آخر، وأيضا زواج والده من امرأة أخرى، ليظل الطفل مقيما معي ومع جده حتى أكمل عامه الـ 11، وبعد وفاة جده منذ نحو عام، وإصابتي بمرض في القلب، اتفقت مع والد الطفل أن يأخذه ليكمل تربيته، خاصة أن الطفل يكبر يوما تلو الآخر، وسيحتاج لوجود والده بجانبه، وبالفعل أخذه والده وأقام برفقته وزوجته وأبنائه الآخرين -إخوة صبري غير الأشقاء - وذلك لمدة 10 أشهر».

تفاصيل يوم واقعة تعرض الطفل للضرب

وأردفت جدة الطفل: «طوال الـ 10 أشهر الماضية تضرر الطفل من معاملة والده السيئة له، حيث اعتاد على ضربه وإهانته، ما دفع الطفل لترك المنزل أكثر من مرة ويعود لى مرة أخرى، ولكني كنت أطلب منه أن يذهب إلى والده ويحاول التعايش معه ومع أشقائه، خاصة أنني أتقدم في العمر».

وأضافت: «السبت الماضي فوجئت بالطفل يدخل المنزل منهارا من البكاء، وبعدما فحصته وجدت إصابات بجسده وسحجات، وعندما سألته عن الشخص الذي اعتدى عليه بالضرب أخبرني أن والده هو من قام بضربه مستخدما سلك الكهرباء بعدما وثق قدميه ويديه بسبب توجهه لمنزلي قبل أن يعود لمنزل والده مجدددا»، وأكملت: «في صباح اليوم التالي طلب من الطفل التوجه لإحضار طعام للإفطار، وبمجرد خروج الطفل من المنزل سارع بالهرب ناحية الأراضي الزراعية وظل متواجدا وسط الزراعات لمدة 12 ساعة خائفا من العودة إلى منزلي حتى لا يضربه والده، وفي نفس الوقت خائفا من العودة إلى منزل والده، ثم جاء إلى منزلي».

وأشارت الجدة إلى أنهم حرروا محضرا بمركز شرطة الزقازيق، واتهموا الأب بالتعدي على ابنه بالضرب، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيقات، وأمرت بإخلال سبيل الأب بكفالة ألف جنيه.

وفي السياق نفسه قال الطفل «صبري»، إنه فوجئ باعتداء والده عليه بالضرب قائلا: «أنا تركت منزل أبي وروحت لجدتي ولما رجعت ضربني وقالي متخرجش من البيت تاني تروح أي مكان». وأضاف: «بحط الأكل للطيور وبكنس وأنظف في البيت، وأنا عاوز أعيش مع جدتي».