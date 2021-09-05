محافظ الشرقية يشدد على الانتهاء من ترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سرعة الانتهاء من إجراءات ترفيق المنطقة الصناعية ببلبيس من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء، لخلق مناخ جاذب للاستثمار وتحسين بيئة العمل، وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب ليحيوا حياة كريمة.

اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس محمد السيد رئيس قطاعات كهرباء الشرقية، والمهندس عبد الشافي عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة سلوي صبحي وكيلة وزارة الإسكان، وعلي الصناديلي رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، والأستاذ مختار عبد الله مستشار جمعيه المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والمهندسة أميرة عبيد مديرة مكتب الإستثمار، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية، وممثلي هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية.

تسديد الأقساط المتبقية على مدار عامين

شدد المحافظ، على رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المستثمرين، الذين لم يتقدموا للاشتراك في خدمة الصرف الصحي للحفاظ على البيئة، وللاستفادة من التيسيرات التي قدمتها المحافظة، بدفع مقدم 25% على أن تسدد الأقساط المتبقية على مدار عامين.

تطبيق اشتراطات الحماية المدنية

ناقش الاجتماع عددًا من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير، وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى، وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام، مع الالتزام بتطبيق إشتراطات الحماية المدنية، حفاظا على الأرواح والممتلكات.

تشجيع المستثمرين

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار، وتسعى لتهيئة المناخ المناسب، لتشجيع المستثمرين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة أمامهم، لإقامة مشروعات حقيقية، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب، لتحسين مستوى الدخل، ودفع عملية التنمية والبناء.